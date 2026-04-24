📡 Signatures technologiques extraterrestres: on se trompe depuis le début

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Exemple de sphère de Dyson, qui possèderait une technosignature détectable.

Image Wikimedia

Les technosignatures: des empreintes de technologies lointaines

D'après une analyse, il est plausible que des technosignatures, des messages d'origine extraterrestre, aient déjà traversé la Terre mais passant totalement inaperçues. Alors que la chasse aux signaux d'origine extraterrestre se concentre généralement sur notregalactique, un nouveau travail deremet en question cette approche locale.Le physicien Claudio Grimaldi a eu recours à une méthode statistique. Son modèle évalue combien de signaux artificiels auraient dû croiser notredepuis le lancement des programmes de recherche pour qu'une découverte soit aujourd'hui probable. Ce cadre de calcul prend en compte plusieurs paramètres, comme laprésumée des émissions et les capacités de nos instruments.Le potentiel de détection paraît le plus favorable lorsque l'on étend le champ d'observation à des grandes distances, au delà des quelques centaines d'années-lumière habituellement observées. Si les émissions technologiques sont suffisamment persistantes et répandues dans la Voie lactée, des signaux provenant de plusieurs milliers d'années-lumière pourraient être identifiables.Ces observations guident les projets comme SETI vers de nouvelles stratégies. L'objectif est de privilégier des observations couvrant de vastes portions de la galaxie sur des profondeurs étendues, de plusieurs milliers d'années-lumière. L'amélioration constante de la technologie instrumentale joue un rôle majeur, car elle permet peu à peu de capter des émissions plus ténues ou de nature inattendue.Le modèle, publié dans, prend en compte à la fois les signaux diffusés dans toutes les directions et les émissions directionnelles, comme des faisceaux lasers. Cette méthode unifiée donne une estimation de lade contact en fonction de la longévité des signaux et de la performance de nos détecteurs. Elle met en avant que l'absence de découverte à ce jour ne signifie pas obligatoirement l'inexistence de civilisations technologiques.Au lieu de se focaliser uniquement sur les étoiles proches, il pourrait s'avérer ainsi nécessaire d'examiner de manière systématique des volumes d'espace importants. Cette méthode accroîtrait considérablement les chances de tomber sur un signal.Une technosignature désigne toute trace observable pouvant indiquer la présence d'une technologie avancée au-delà de la Terre. Cela inclut des transmissions radio artificielles, des impulsions laser ou encore la chaleur produite par de grandes structures construites. Ces signaux voyagent à la vitesse de la lumière et peuvent persister pendant des durées très variables.L'identification de ces empreintes repose sur deux conditions principales. Premièrement, le signal doit atteindre notre planète. Deuxièmement, nos instruments doivent être suffisamment sensibles et correctement orientés pour l'identifier. Un signal peut passer inaperçu s'il est trop faible, trop bref ou émis sur une fréquence non observée.La quête de ces signatures ne se limite pas aux messages intentionnels. Elle englobe aussi des phénomènes indirects, comme la modification de l'environnement d'une planète ou la présence d'objets artificiels en orbite.Si la plupart sont éphémères, il faudrait beaucoup de chance pour les capter. Si certaines sont durables, elles pourraient être détectables même à de grandes distances, offrant une fenêtre plus large pour les observations.