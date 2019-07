Mémoires quantiques: vers une conversion micro-onde / optique efficace

Cristaux d'orthosilicate d'yttrium dopes terres rares et schéma d'un montage permettant les études optiques et micro-ondes.

© Sacha Welinski.

Pour optimiser une mémoire quantique qui permet de stocker l'information portée par la lumière, il est particulièrement intéressant d'utiliser des matériaux dans lesquels des états quantiques optiques de longue durée de vie peuvent être observés. C'est le cas pour certains cristaux dopés par des ions dequi peuvent stocker l'information quantique, et ainsi permettre de la propager rapidement et sur de très grandes distances, puisqu'elle est sous forme optique. Cependant, l'information n'est pas toujours portée par la: certains circuits supraconducteurs fonctionnent par exemple dans un régime micro-ondes. Pour pouvoir faire circuler cette information rapidement et sur de longues distances, il est nécessaire de convertir, au niveau quantique, ces signaux micro-ondes en signaux optiques.C'est dans cequ'une équipe de l'dede(CNRS/Chimie ParisTech/PSL Université), en collaboration avec des équipes américaine (Université du Montana), canadienne (Université de Calgary) et néo-zélandaises (Université de Canterbury et d'Otago), s'est intéressée à de nouvelles interfaces optique /. Pour cela, les scientifiques ont utilisé und'orthosilicate d'yttrium (Y2SiO5) dopé par des ions Er3+, déjà utilisés dans le domaine despar, et connus pour être susceptibles d'interagir avec des micro-ondes. Des mesures de spectroscopie optique et magnétique à très haute résolution montrent que cettepeut induire une conversion très efficace micro-onde / optique.Ces résultats ainsi que des calculs menés sur les niveaux d'des ions Er3+ ouvrent la voie à de nouveaux développements dans les technologies quantiques utilisant ce type de, aussi bien dans le domaine optique que micro-onde.S. Welinski, P. J. T. Woodburn, N. Lauk, R. L. Cone, C. Simon, P. Goldner, and C. W. Thiel., 247401 (2019)DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.247401 S. P. Horvath, J. V. Rakonjac, Y.-H. Chen, J. J. Longdell, P. Goldner, J.-P. R. Wells, and M. F. Reid,à paraître.