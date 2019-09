Des messages secrets cachés dans des polymères photosensibles

Représentation schématique d''un message moléculaire secret révélé par la lumière © Jean-François Lutz

Des scientifiques du CNRS et d'Aix-Marseille Université viennent de mettre en évidence l'intérêt de macromolécules sensibles à la lumière: exposées à la bonne longueur d'onde lumineuse, elles peuvent être transformées pour permettre de modifier, effacer ou décoder lemoléculaire qu'elles contiennent. Les résultats de ces recherches sont publiés le 4 septembre 2019 dans la revueL'ADN est une longue séquence chimique sur laquelle l'informationest stockée:. Inspirés par ce système biologique, de nombreuses équipes deexplorent depuis quelques années les manières de stocker puis décoder des informations dans des macromolécules synthétiques, aussi appelées polymères.Nouvelle avancée dans ce domaine, des chercheurs de l'Charles Sadron (CNRS) et de l'Institut deradicalaire (CNRS/Aix-Marseille Université) ont mis audes polymères photosensibles permettant la modification lumineuse d'informations stockées à l'échelle moléculaire. Trois types d'altération de l'information ont été mis en évidence dans ces travaux: révéler un message, le modifier ou l'effacer.Les scientifiques français ont ainsi montré que certains polymères pouvaient agir comme une encre invisible: exposés à lad'adéquate, leurs monomères se transforment et la séquence devient lisible. Le message n'apparaît donc que s'il est soumis à la bonne source lumineuse, c'est le premier exemple de message secret stocké sur une. Leur étude démontre également que la modification des monomères par la lumière peut servir à effacer ou modifier l'information contenue dans certains polymères. Les chimistes ont par exemple "transformé leen or" en changeant le symbole chimique du cuivre "Cu" inscrit sur un polymère en "Au", le symbole chimique de l'or.La lecture des polymères se fait ensuite par, unedéjà employée de manière routinière dans de nombreux laboratoires d'analyse. Les équipes impliquées dans ces récents travaux souhaitent maintenant les poursuivre en explorant ledes propriétés physiques de polymères par la lumière, pour d'autres applications que le stockage et le décodage d'information telles que la conception de nouveauxPhoto-editable Macromolecular Information. Niklas Felix König, Abdelaziz Al Ouahabi, Laurence Oswald, Roza Szweda, Laurence Charles et Jean-François Lutz., le 4 septembre 2019.- Jean-François Lutz -- jean-francois.lutz at ics-cnrs.unistra.fr- François Maginiot - Attaché de presse CNRS - francois.maginiot at cnrs.fr