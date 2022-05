Vers de nouveaux polymères dégradables

Ces nouveaux polymères, qui peuvent être thermosensibles, sont rapidement dégradés sous l'effet de l'eau.

© Julien Nicolas

Très facilement modulables et polyvalents dans leurs usages, les plastiques posent néanmoins un problème de taille: leur dégradation. La plupart d'entre eux mettent un temps considérable à se décomposer dans la nature. Dans une nouvelle étude parue dansle 24 mai 2022, une équipe deduet de l'Paris-Saclay a pu mettre aude nouveaux polymères qui se dégradent dans l'en une semaine, unrecord.Les polymères vinyliques, couramment appelés "plastiques", sont desque l'on retrouve partout. Ils sont extrêmement intéressants tant pour leur facilité de synthèse que pour leur grande diversité en termes d'architectures et de fonctionnalités. Cependant, leur non-dégradabilité entraîne des problèmes environnementaux importants et limite fortement leur utilisation dans les applications biomédicales.Grâce à une technique depermettant de concevoir des macromolécules à l'contrôlée et homogène, l'équipe de Julien Nicolas,CNRS de l'Paris-Saclay (CNRS/Université Paris-Saclay), a synthétisé untrès facilement dégradable. En insérant un monomère fragile dans le polyacrylamide, un polymèrecouramment utilisé dans de nombreux secteurs industriels, celui-ci peut, selon la nature du monomère ajouté, soit devenir soluble dans l'eau, soit présenter une solubilité ajustable en fonction de la, notamment aux alentours de celle duÀ quel point sont-ils dégradables ? Dans l'eau, ils peuvent se dégrader à plus de 70 % en l'espace d'une semaine, contre plusieursvoire des années pour les polymères biodégradables de référence actuels, comme le PLA ou la PCL par exemple.Grâce aux caractéristiques de ces nouveaux polymères et à leur facilité de synthèse, l'équipe de recherche pense qu'ils pourraient être utilisés pour administrer des médicaments en formulant ces polymères sous la forme de nanoparticules thermosensibles capables de se solubiliser à la température du corps. Une telledevrait également permettre de préparer des tensioactifs dégradables pour le traitement des eaux par floculation, qui est un procédé très utilisé dans les usines de potabilisation.Vinyl Copolymers with Faster Hydrolytic Degradation than Aliphatic Polyesters and Tunable Upper Critical Solution Temperatures.Amaury Bossion, Chen Zhu, Léa Guerassimoff, Julie Mougin et Julien Nicolas., le 24 mai 2022.DOI: 10.1038/s41467-022-30220-y.