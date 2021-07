Mission InSight: la structure de Mars dévoilée

Une seule station, de multiples résultats

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface...)

Une croûte altérée, un manteau dévoilé et un grand noyau liquide

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque...)

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles...)

fluide (Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent :...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

martien (Martien est un nom générique qui désigne plusieurs types de créatures...)

ingénieur (« Le métier de base de l'ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

Objectifs atteints, et de nouvelles questions émergent

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système...)

atterrissage (L’atterrissage désigne, au sens étymologique, le fait de rejoindre la terre ferme....)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

À propos d'InSight et de SEIS

programme Discovery (Le programme Discovery, lancé par la NASA comprend une séries de missions spatiales peu...)

Lockheed Martin (Lockheed Martin est une des principales entreprises américaines de défense et de...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...)

atterrisseur (Un atterrisseur (lander en anglais) désigne en dans le domaine de l'astronautique un engin...)

Observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Université de Bristol (L'université de Bristol (en anglais, University of Bristol) est une université anglaise,...)

Imperial College London (L’Imperial College London (officiellement The Imperial College of Science, Technology and...)

Claude Bernard (Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône) et mort le...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

Max Planck (Max Planck (né Max Karl Ernst Ludwig Planck le 23 avril 1858 à Kiel, Allemagne...)

Système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

Londres (Londres (en anglais : London - /?l?nd?n/) est la capitale ainsi que la plus grande ville...)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

À partir d'une dizaine de séismes détectés sur Mars par le sismomètre très large bande SEIS, développé en France, l'équipe internationale de la mission InSight de la NASA dévoile la structure interne de Mars. Les trois études publiées le 23 juillet dans la revue, impliquant de nombreux co-auteurs d'institutions et laboratoires français, dont le, l'dedu globe de, et soutenues notamment par le CNES et l'ANR, révèlent, pour la première fois et grâce à l'analyse dessismiques, réfléchies et modifiées par ces interfaces internes, une estimation de la taille du noyau, de l'épaisseur de la croûte et de la structure du manteau. Il s'agit de la premièrepar la sismologie de la structured'uneautre que laet d'une étape importante pour comprendre la formation et l'évolutionde Mars.Avant la mission InSight de la, la structure interne de Mars était encore mal connue. Les modèles ne reposaient que sur des mesures recueillies par lesen orbites ou l'analyse des météorites martiennes retombées sur Terre. L'épaisseur de la croûte, avec les seules mesures deet de topographie, était estimée entre 30 et 100 km. Les valeurs du moment d'et de lade lasuggéraient un noyau avec un rayon entre 1400 et 2000 km. Les détails de la structure interne de la planète et la profondeur des frontières entre croûte, manteau et noyau, étaient, eux,inconnues.Avec le succès du déploiement de l'expérience SEIS à lade Mars début 2019, les scientifiques de la mission, dont les 18 co-auteurs français impliqués et affiliés à de nombreuses institutions et laboratoires français, et leurs collègues de l'ETH de Zurich, de l'et dude Pasadena, ont collecté et analysé lessismiques d'unemartienne (soit presque deux ans terrestres).Il faut souligner que pour déterminerà la fois un modèle de structure, le(d'arrivée) du séisme et sa distance, il faut habituellement disposer de plus d'une station. Or, sur Mars une seule station est à disposition des scientifiques, InSight. Il a donc fallu rechercher, identifier et valider dans les enregistrements sismiques, la signature d'ondes ayant interagi différemment avec les structures internes de Mars. Ces nouvelles mesures, couplées avec des modélisations minéralogiques et thermiques de la structure interne, ont permis de s'affranchir de la contrainte de station unique. Une méthode qui ouvrepour la sismologieUne autre difficulté martienne est sa faible sismicité et lesismique généré par son: sur Terre, les séismes sont bien plus forts et les sismomètres mieux installés, dans des caves ou sous terre, ce qui permet d'obtenir une image précise de l'intérieur de la planète. Il fallait donc porter une attention particulière aux données. "" précise Philippe Lognonné, professeur àde Paris et responsablede l'instrument SEIS à l'IPGP.Les données, traitées et transmises par le CNES, l'IPGP et le CNRS, aux scientifiques, ont donc été quotidiennement et soigneusement nettoyées du bruit ambiant (vent et déformation liée aux changements rapides de,). L'équipe internationale du Mars Quake Service (MQS) a quotidiennement répertorié les évènements sismiques: plus de 600 ont été catalogués dont plus de 60 correspondent à des séismes relativement lointains.Parmi ces derniers, une dizaine comportent des informations sur la structure profonde: "" explique Philippe Lognonné.En comparant les comportements des ondes sismiques, lors de la traversée de la croûte avant d'atteindre la station Insight, plusieurs discontinuités dans la croûte ont été identifiées: une première, observée à environ 10 km de profondeur, marque laentre une structure très altérée, résultant d'une très anciennedeet une croûte peu altérée. Unediscontinuité vers 20 km puis une troisième, moins marquée vers 35 km, révèlent la stratification de la croute sous InSight: "" précise Benoit Tauzin, maître de conférence à l'Université de Lyon etau LGL-TPE.Dans le manteau, ce sont les différences entre le temps de parcours des ondes générées directement lors du séisme, et celui des ondes générées lors de la réflexion de ces ondes directes sur la surface qui ont été analysées. Ces différences permettent avec une seule station, de déterminer la structure du manteau supérieur, et notamment la variation des vitesses sismiques avec la profondeur. Or, ces variations de vitesses sont liées à la température. "", ajoute Henri Samuel, chargé deCNRS à l'IPGP.Enfin, dans la troisième étude, les scientifiques ont recherché les ondes réfléchies par la surface du noyau, dont la mesure du rayon est un des principaux résultats de la mission InSight. "", explique Mélanie Drilleau,de recherche à l'ISAE-SUPAERO, "". Malgré les faibles amplitudes des signaux associés aux ondes réfléchies (appelées ScS), un excès d'est observé pour les noyaux avec un rayon entre 1790 km et 1870 km. Une telle taille implique la présence d'éléments légers dans le noyau liquide et a des conséquences majeures sur la minéralogie du manteau à l'interface manteau/noyau.Après plus de deux ans de surveillance sismique martienne, le premier modèle de la structure interne de Mars est obtenu, et ce jusqu'au noyau. Mars rejoint ainsi la Terre et ladans le club des planètes et satellites telluriques dont la structure profonde est explorée par la sismologie. Et comme souvent en exploration planétaire, ce sont de nouvelles questions qui sont soulevées: l'altération de la croûte sur les 10 premiersest-elle générale ou limitée à la zone d'd'InSight ? Quel sera l'impact de ces premiers modèles sur les théories de formation et d'évolution thermique de Mars, en particulier pour les premiers 500 millions d'années où Mars avait de l'liquide à sa surface et un fort volcanisme ?Avec la prolongation de deux ans de la mission InSight et laélectrique supplémentaire obtenue suite au nettoyage de ses panneaux réalisé par le JPL, des nouvelles données consolideront et amélioreront encore ces modèles.Le JPL gère la mission InSight pour le compte de la Direction des missions scientifiques de la NASA. InSight fait partie dude la NASA, géré par le Marshall Space Flight Center (MSFC), établissement de la NASA à Huntsville, Alabama.Space à Denver a construit laInSight, y compris son étage de croisière et son, et soutient l'exploitation de l'engin spatial pour la mission. Le CNES est le maître d'oeuvre de SEIS et l'Institut de physique du globe de Paris (Université de Paris/IPGP/CNRS) en assure la responsabilité scientifique. Le CNES finance les contributions françaises, coordonne le consortium international (*) et a été responsable de l'intégration, des tests et de la fourniture de l'instrument complet à la NASA. L'IPGP a conçu les capteurs VBB (Very Broad Band pour très large bande passante), les a testés avant leur livraison au CNES et contribue à l'opération des VBBs sur Mars.Les opérations de SEIS et d'APSS sont menées par le CNES au sein du FOCSE-SISMOC, avec le soutien du Centro de Astrobiologia (Espagne). Les données de SEIS sont formatées et distribuées par le Mars SEIS Data Service de l'IPG Paris, dans le cadre du Service National d'InSight auquel contribue également le LPG et, pour les activités Sismo à l'Ecole, GéoAzur. L'identification quotidienne des séismes est assurée par le Mars Quake Service d'InSight, un service opérationnel collaboratif mené par ETH Zurich auquel contribuent également des sismologues de l'IPG Paris, l'(UK) et(UK).Plusieurs autres laboratoires du CNRS dont le LMD (CNRS/ENS Paris/Ecole polytechnique/Sorbonne Université), le LPG (CNRS/Université de Nantes/Université d'Angers), l'IRAP (CNRS/Université de Toulouse/CNES), le LGL-TPE (CNRS/Ecole normale supérieure de Lyon/UniversitéLyon 1), l'IMPMC (Sorbonne Université/Museum national d'Histoire naturelle/CNRS) et LAGRANGE (CNRS/Université Côte d'Azur/Observatoire de la Côte d'Azur) participent avec l'IPGP et l'ISAE-SUPAERO aux analyses des données de la mission InSight. Ces analyses sont soutenues par le CNES et l'Agence nationale de la recherche dans le cadre duANR MArs Geophysical InSight (MAGIS).A. Khan et al., 23 juillet 2021. DOI: science.abf2966.Brigitte Knapmeyer-Endrun et al., 23 juillet 2021. DOI: science.abf8966.S.C. Stahler et al., 23 juillet 2021. DOI: science.abi7730.Contact:- Emmelyne Mitard -IPGP - mitard at ipgp.fr- Priscilla Dacher - Responsable du bureau de presse du CNRS - priscilla.dacher at cnrs.fr- Raphaël Sart - Presse CNES - raphael.sart at cnes.fr- Katel Le Floc'h - Presse ANR - Katel.lefloch at anr.fr