Une Lune de sang à ne pas manquer en mars 2025 🔴

Vue d'artiste montrant l'Ă©clipse du Soleil par la Terre vue de la Lune

Pourquoi la Lune devient-elle rouge ?

Comment observer l'Ă©clipse ?

Dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, la Lune traversera l'ombre de la Terre, et prendra une teinte rougeâtre spectaculaire. Ce phénomène, visible depuis une grande partie du globe, promet un spectacle céleste accessible à tous, sans équipement spécial.Cette éclipse lunaire totale, la première depuis 2022, sera un événement astronomique à ne pas manquer. Elle se produira lorsque la Lune, la Terre et le Soleil s'aligneront parfaitement, plongeant notre satellite naturel dans l'ombre terrestre. Ce phénomène, souvent surnommé "Lune de sang", offre une occasion unique d'observer les subtilités de notre système solaire.Pendant une éclipse lunaire totale, la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Ladu Soleil, qui l'éclaire normalement, est alors bloquée. Cependant, une partie de cette lumièrel', qui agit comme un filtre.L'atmosphère terrestre diffuse les couleurs bleues de la lumière solaire, ce qui donne au ciel sa couleur bleue en journée. En revanche, les couleurs rouges et orangées, qui ont des longueurs d'onde plus longues, passent à travers et atteignent la Lune.C'est pourquoi la Lune prend une teinte rougeâtre, semblable à celle d'un coucher de soleil. Ce phénomène, souvent appelé "Lune de sang", est ainsi dû à la projection simultanée de toutes les lueurs rouges des levers et couchers de Soleil de la Terre sur lalunaire.Aucun équipement spécial n'est nécessaire pour profiter de ce spectacle. Cependant, desou unpeuvent révéler des détails supplémentaires sur la surface lunaire. Un lieu éloigné des lumières urbaines et un ciel dégagé sont idéaux pour uneoptimale.L'éclipse sera visible depuis les Amériques, l'Europe de l'Ouest et certaines parties de l'Afrique. Le site internet Time and date vous apportera plus de précisions sur les lieux où il sera possible de l'admirer (sous réserve de bonnes conditions météorologiques naturellement). Les phases partielles, avant et après la totalité, dureront environ 75, offrant une longued'observation. Contrairement aux éclipses solaires, les éclipses lunaires sont sans danger pour les yeux et peuvent être admirées à l'œil nu.Pour ceux qui manqueraient cet événement, une autre éclipse lunaire totale est prévue en septembre 2025, suivie d'une autre en mars 2026.