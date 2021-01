Mission spatiale Hayabusa2: atterrissage terrestre des échantillons de l'asteroïde Ryugu

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2020, les échantillons de l'astéroïde Ryugu collectés par la sonde Hayabusa2, opérée par la JAXA, ont atterri sur la Terre dans la région désertique de Woomera en Australie, après un voyage d'environ un an. Il s'agit d'un moment historique pour la communautémondiale car c'est la première fois que des fragments d'unprimitif carboné seront analysés sur la. Une période d'analyses préliminaires au Japon sera suivie d'analyses plus détaillées par des équipes internationales. C'est en février et juillet 2019 que laHayabusa2 est allée au contact de l'astéroïde Ryugu afin de tirer un petit projectile sur savisant à collecter des échantillons deprimitif par impact.Dans ces phases d'analyses, le CNES, leet des universités françaises seront impliqués selon deux processus distincts:- Dans lad'analyses préliminaires au Japon, les échantillons seront répertoriés et étudiés suivant le plan défini par le Hayabusa-2 Sample Allocation Committee (HSAC). L'instrument MicrOmega, microscope hyperspectral développé par l'IAS et livré par le CNES sera un atout de premier plan lors de cette première phase d'analyses préliminaires de tous les échantillons, après l'ouverture dude Hayabusa2. En effet, il permettra des analyses non destructives et sans contact avec le matériau afin de déterminer sa texture et sa composition. Il est installé dans la chambre de conservation des échantillons, construite par la JAXA, dans le cadre de la mission Hayabusa2 et sera opéré par une équipe franco-japonaise.- La phase d'analyses détaillées ultérieure sera organisée par un comité international d'évaluation sur les échantillons rapportés et impliquera une vingtaine de chercheurs français du CNRS qui seront intégrés au sein de l'équipe pluridisciplinaire internationale d'analyse des échantillons. Pas moins de 7 laboratoires rattachés notamment au CNRS, à des universités et à d'autres établissements - CRPG, IJCLab, IAS, IMPMC, IPAG, IPGP, UMET - y sont représentés.Tout comme OSIRIS-REx, MMX et MSR, Hayabusa2 est une mission aller-retour dont l'objectif est de collecter et de rapporter sur la Terre des échantillons extraterrestres ende leurs analyses par des instruments très performants que l'on ne peut envoyer sur place. Ces missions apportent des informations incomparables que l'on ne peut obtenir par des analyses. La France est un partenaire privilégié dans le cadre de plusieurs coopérations internationales portant sur l'analyse d'échantillons de corps célestes du fait de son expertise et de son savoir-faire, reconnus au-delà de ses frontières.Hayabusa2 est une mission de l'japonaise (JAXA) de retour d'échantillons de l'astéroïde Ryugu. Lefranco-allemand MASCOT à bord de Hayabusa2 a été développé et construit par leallemand (DLR) en étroite collaboration avec le Centre national d'études spatiales (CNES). Les instruments scientifiques à bord de MASCOT ont été développés par le DLR, l'd'spatiale (CNRS/Université Paris-Saclay) et l'Technique de Braunschweig. L'MASCOT et ses expériences ont été exploités et contrôlés par le DLR avec le soutien du CNES et enconstante avec la JAXA.