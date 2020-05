Moduler l'ordre cristallin du silicium: vers de nouveaux semi-conducteurs



(c) piranka

irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou accidentellement) un organisme, une substance, d'un corps à un flux de rayonnements ionisants : rayons alpha, bêta, gamma, protons ou...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

Ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais, à partir de l'adjectif grec ἰόν (ion), se traduisant par...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission...)

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que cet usage diffère quelque peu de la définition...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de...)

Irène Joliot-Curie (Irène Joliot-Curie (12 septembre 1897 - 17 mars 1956) était une chimiste et une physicienne française. Épouse de Frédéric Joliot-Curie, leurs travaux en radioactivité...)

Références:

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de...)

Une collaboration impliquant l'Iramis-Cimap et la Direction des énergies du CEA montre qu'il est possible de modifier de manière contrôlée l'ordre cristallin du silicium, en combinant une irradiation par faisceaux d'ions basse et haute énergies. Une nouvelle piste pour façonner des semi-conducteurs !L'depar faisceau d'ions accélérés est largement utilisée pour élaborer des nanostructures et doper des semi-conducteurs.À très basse, les faisceaux d'ions de la FIB (FocusedBeam) permettent de pulvériser la. Jusqu'à quelques MeV, les ions perdent leur énergie paravec lesde la cible, provoquant la formation de lacunes, d'atomes interstitiels ou de cascades de déplacements atomiques. Au-dessus de 30 MeV, ils peuvent former deslatentes le long du parcours du faisceau (jusqu'à plusieurs microns), créer du désordre dans lequi devient localement amorphe et entraîner des transitions deCes effets, très différents suivant ledes ions, leur énergie et leirradié, peuvent être combinés afin d'obtenir de nouveaux procédés de fabrication à façon des semi-conducteurs. Dans cette, les chercheurs du Cimap ont étudié - dans diverses configurations permises par l'installation Jannus au CEA, à Saclay - les effets combinés d'une irradiation à basse et haute énergies duIls montrent que led'amorphisation du silicium et la profondeur de la couche altérée dépendent fortement du rapport des intensités des deux types de faisceaux d'ions. À l'instar d'un recuit, les ions de haute énergie réduisent fortement, par excitation électronique, les dommages balistiques causés par les ions de basse énergie. Une bonne "cristallinité" est à nouveau observée quand le flux du faisceau haute énergie est supérieur à celui du faisceau basse énergie. Ces résultats prouvent qu'il est possible de moduler ainsi l'amorphisation ou la "cristallinité" du silicium sur des épaisseurs contrôlées.Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le Centre desur les ions, les matériaux et la photonique (Cimap), à Caen, la Direction des énergies du CEA et le Laboratoire dedes deux infinis(IJCLab) d'Orsay.