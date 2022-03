Les mondes glacés lointains pourraient être plus actifs que prévu

Vue schématique de la structure interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...) glace (La glace est de l'eau à l'état solide.) océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau...)

© Doug Ellison, Emily Lakdawalla, et Bob Pappalardo.

Deux images vues en coupe et prises au microscope optique de grains d'olivine entourés d'un film d'eau de quelques dizaines de micromètres d'épaisseur et pris dans une matrice de glace d'eau. La matrice de glace est elle même poreuse et permet l'interconnexion des différents films d'eau liquide entourant les grains. Lors de la cristallisation de la glace, les sels dissous et l'ammoniaque se trouvent concentrés dans l'eau liquide.

© Zandanel et al., 2022, Nature Astronomy

© V. Roddatis, GFZ (de Zandanel et al., 2022, Nature Astronomy)

En savoir plus:

La mission spatiale Cassini-Huygens a permis de mettre en évidence l'existence de processus actifs d'interaction eau-roche sous les glaces d'Encelade, l'une des lunes de Saturne, indiquant que des évents hydrothermaux peuvent exister. Il s'agirait là d'autant de creusets propices à l'émergence de la, comme envisagé sur. Outre Encelade, de nombreux autres corps glacés duexterne peuvent posséder de l', mais dans des conditions de températures beaucoup plus basses, inférieures à 0°C. Il est maintenant important de savoir si des réactions d'altération chimique sont possibles dans des tels mondes froids.Dans une nouvelle étude financée par leANRimpliquant des chercheurs de l'ISTerre (CNRS, Univ. Grenoble Alpes), LEPMI (CNRS, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble INP), GFZ (Helmholtz Zentrum-Potsdam), et LPG (CNRS, Nantes Univ., Univ. d'Angers, Le Mans Univ.), des scientifiques présentent de nouveaux résultats expérimentaux sur les interactions eau-glace-minéral de -20 à +22°C, basés sur l'olivine, un constituant majeur des corps rocheux du Système solaire. L'étude a montré qu'une altération chimique continue peut avoir lieu même à de basses températures, inférieures à 0°C, grâce à un film mince d'eau liquide saturé en éléments anti-gel qui enveloppe les grains d'olivine pris dans la glace.Ces résultats sont à la fois surprenants et de grande portée car de nombreux modèles d'altérationsupposent que des températures supérieures à celle de lade glace (> 0°C) doivent être atteintes. Même si cette étude implique que peu ou pas de minéraux primaires persisteraient sur la plupart des lunes glacées, ces corps célestes ne sont pas "au repos" pour autant. En effet, des réactions d'altération chimique actuelles, similaires à celles observées à présent sur Encelade, peuvent impliquer des phases minérales secondaires, ou même des molécules organiques.Geologically rapid aqueous mineral alteration at subfreezing temperatures in icy worlds - Nature Astronomy.Amber Zandanel, Roland Hellmann, Laurent Truche, Vladimir Roddatis, Michel Mermoux, Gaël Choblet et Gabriel Tobie.Contacts:- Roland Hellmann - Chercherà l'des sciences de la Terre (ISTERRE) / OSUG - roland.hellmann at univ-grenoble-alpes.fr- Laurent Truche - Enseignantde l'Grenoble Alpes à l'Institut des sciences de la Terre (ISTERRE) / OSUG - laurent.truche at univ-grenoble-alpes.fr