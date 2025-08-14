👽 Ce 'super alcool' pourrait être la clé de la vie dans l'Univers

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Représentation artistique du methanetetrol, une molécule clé pour comprendre l'origine de la vie dans l'Univers.

Crédit: Andrew Turner

Qu'est-ce qu'un ortho acide et pourquoi est-il important pour la vie?

Une équipe de chimistes a réussi à synthétiser un 'super alcool' nommé methanetetrol (ou aussi acide orthocarbonique), une molécule longtemps considérée comme trop instable pour exister. Cette découverte ouvre des perspectives inédites sur les réactions chimiques pouvant conduire à laLe methanetetrol se distingue par sa structure unique, avec quatre groupes oxygène-hydrogène autour d'un seul atome de. Selon les chercheurs, cettepourrait jouer un rôle clé dans laprébiotique, servant de brique élémentaire à la vie dans l'. Les travaux ont été publiés dans, marquant une avancée significative dans notre compréhension des processus chimiques extraterrestres.Pour recréer les conditions extrêmes de l'espace, les scientifiques ont utilisé un cryocooler à des températures avoisinant les -268 degrés Celsius. Ils ont ensuite exposé un mélange d'eau et deà unsimilaire aux rayons cosmiques. Cette expérience a permis d'observer la formation de methanetetrol en petites quantités, confirmant ainsi sa stabilité dans des environnements spatiaux.La détection du methanetetrol a été réalisée grâce à l'utilisation de lumière ultraviolette, révélant sa présence sous forme gazeuse. Cette méthode innovante pourrait être appliquée à la recherche de molécules similaires dans l'espace.Les implications de cette découverte sont vastes. Le methanetetrol, en se décomposant, peut générer des composés essentiels à la vie, comme l'eau et le peroxyde d'hydrogène. Cette propriété en fait un candidatpour étudier les mécanismes chimiques à l'origine de la vie, non seulement surmais aussi sur d'autres planètes.Les chercheurs envisagent maintenant d'étudier comment le methanetetrol interagit avec d'autres molécules dans les nuages de poussière interstellaires. Ces environnements, où se forment les étoiles et les planètes, pourraient abriter les réactions chimiques menant à la vie.Les ortho acides sont une classe de composés chimiques caractérisés par la présence de plusieurs groupes hydroxyle (-OH) attachés à un même atome de carbone. Ces molécules sont particulièrement instables, ce qui les rend difficiles à étudier en laboratoire.Leur instabilité est due à la forte répulsion entre les groupes hydroxyle, qui tendent à se séparer pour former des molécules plus stables. Malgré cela, les ortho acides sont considérés comme des intermédiaires clés dans les réactions prébiotiques, pouvant conduire à la formation de molécules organiques complexes.Dans le cas du methanetetrol, sa structure unique en fait un candidat idéal pour étudier les premières étapes de la chimie de la vie. Sa capacité à générer des composés essentiels comme l'eau et le peroxyde d'hydrogène en se décomposant en fait un élément clé dans la recherche des origines de la vie.Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles recherches sur les conditions nécessaires à l'apparition de la vie, non seulement sur Terre mais aussi dans d'autres parties de l'Univers.