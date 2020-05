La "Montagne Mystique" de la nébuleuse de la Carène



Crédit: NASA, ESA, M. Livio et l'équipe Hubble 20th Anniversary (STScI)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

télescope spatial Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la Terre toutes les 100 minutes. Il est nommé en l'honneur de...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le...)

soufre (Le soufre est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole S et de numéro atomique 16.)

Montagne (Une montagne est une structure topographique significative en relief positif, située à la surface d'astres de type tellurique (planète tellurique, satellites comme la Lune), et...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre...)

Dans la nébuleuse de la Carène (ou Grande nébuleuse de la Carène, NGC 3372) se trouve la "Montagne Mystique" ("Mystic Mountain").Ce sommet cosmique de trois années-lumière, imagé par lalarge 3 duen 2010, est principalement composé de poussière et deet présente des signes d'intensede formation d'étoiles. Les couleurs de cette image composite correspondent à la lueur de l'(bleu), de l'et de l'(vert) et du(rouge).La "Mystique" contient plusieurs objets de type Herbig-Haro où des étoiles naissantes tirent des jets de gaz qui interagissent avec les nuages ​​de gaz et de poussière environnants. Cette région est située à environ 7 500 années-lumière de la