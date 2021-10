Naissance d'une nouvelle pluie de météores "Arides"

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

mécanique céleste (La mécanique céleste est un terme qui désigne la description du mouvement d'objets...)

comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de...)

Une partie de l'équipe internationale.

© S. Bouquillon, SYRTE-Observatoire de Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

Dégazage de la comète 15P/Finlay

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)



Comète de Finlay photographiée par David Gill le 19 octobre 1882 à 15h46, exposition 30min. Coll. Observatoire de Paris, inv.I.371.

© Observatoire de Paris

périhélie (Le périhélie est le point de l'orbite d'un corps céleste (planète, comète,...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

Système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles...)

atmosphère terrestre (L'atmosphère terrestre est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre solide. L'air sec se compose...)

déclenché (Un déclenché (ou tonneau déclenché) est une figure de voltige aérienne.)

pluie (La pluie désigne généralement une précipitation d'eau à l'état...)

Un nouveau nom de baptême: les Arides

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)



Ciel chilien photographié avec MoMET.

© P. Da Fonseca/IMCCE/Observatoire de Paris - PSL

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte...)

sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

L'art de prévoir les pluies de météores



Configuration orbitale du 3e pic de la pluie des Arides 2021.

© J. Desmars/IMCCE/Observatoire de Paris - PSL/IPSA

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas...)

rendu (Le rendu est un processus informatique calculant l'image 2D (équivalent d'une photographie)...)

vitesse (On distingue :)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

Deux valises "MoMET" (Mobile Observation of Meteors)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)



Une valise MoMet.

© P. Da Fonseca/IMCCE/Observatoire de Paris - PSL



Malettes MoMET au Chili pour la campagne d'observations des Arides.

© S. Bouquillon SYRTE/Observatoire de Paris - PSL/LFCA

monde (Le mot monde peut désigner :)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

CAMS (CAMS est une abréviation désignant les Chantiers Aéro Maritimes de la Seine.)

Nouvelle-Zélande (La Nouvelle-Zélande est un pays de l'Océanie, au Sud-Ouest de l'océan Pacifique,...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)



Ciel chilien.

© P. Da Fonseca/IMCCE/Observatoire de Paris - PSL

Détails techniques et contributions scientifiques

capteur (Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements...)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface...)

stage (Un stage est le plus souvent une période de formation, d'apprentissage ou de perfectionnement...)

