Tsuchinshan-ATLAS: la comète du siècle ?

Comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) photographiée le 24 septembre 2024, à 9h13 UTC, depuis SpaceObs, à San Pedro de Atacama (Chili). Image CCD posée à 1,2 min avec une lunette de 110 mm.

Crédit: Patrick Ditz, SAFGA & commission des comètes de la SAF



Orbite de la comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) dans le Système solaire interne à la date de son passage au périhélie

Crédit: Lucie Maquet / Observatoire de Paris - PSL / IMCCE

Candidate au titre de "comète du siècle" ?

Issue des confins du Système solaire - qu'elle a quittés il y a des millions d'années-, la comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS est à portée de vue, en cet automne 2024.La comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) a été découverte en janvier 2023 en Chine, par l'Observatoire de la Montagne Pourpre, puis à nouveau le mois suivant par lesud-africain du programme ATLAS. Sitôt baptisée du nom des deux observatoires découvreurs, la comète avait alors une magnitude visuelle de 18.C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) est une comète à longue période, avec une orbite très allongée. En suivant sa progression, les chercheurs de l'IMCCE, à l'Observatoire de Paris - PSL ont modélisé sa. Elle se trouve actuellement dans le, après unde plusieurs millions d'années, en provenance du nuage d'Oort.Le modèle de trajectoire établi par l'IMCCE à l'Observatoire de Paris - PSL indique que la comète Tsuchinshan-ATLAS suivrait une orbite elliptique, ayant une distance maximale (ou aphélie) établie autour de 400 000 unités astronomiques (UA).Cette distance de 400 000 UA est une distance maximale à laquelle elle a pu se trouver. Mais cette valeur est à prendre avec des pincettes car, à cette distance du Soleil, il est très difficile de prédire quelle rencontre la comète a pu faire avec son environnement.Son orbite aurait probablement été perturbée par l'influence gravitationnelle d'étoiles voisines ou d'autres objets massifs situés dans le nuage d'Oort: une déviation de trajectoire qui l'aurait conduite à plonger dans le Système solaire, pour nous rendre visite.Pas facile à prévoir, lad'une comète dans le ciel dépend de sa composition, des caractéristiques physiques de saet de son intérieur. En se rapprochant du Soleil, la comète est davantage éclairée et donc plus brillante; elle est aussi davantage chauffée, ce qui augmente sonLa visibilité de son nuage de glaces et de poussières (la coma) qui entoure le noyau, ainsi que celle des queues de poussière et de gaz qui s'en dégagent, dépendent de l'activité de la comète, c'est-à-dire du taux de production des différents volatiles émis à sa surface.La comète Tsuchinshan-ATLAS pourrait atteindre une magnitude maximale de 2,4 à son point de passage le plus proche de la Terre le 12 octobre 2024, selon une estimation de l'IMCCE.L'astre présente de sérieux atouts pour prétendre au titre de "comète du siècle". Elle pourrait même atteindre brièvement une magnitude négative, autour de sa conjonction avec le Soleil le 9 octobre.