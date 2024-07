La comète C/2023 A3, bientôt visible à l'œil nu, en train de se fragmenter ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La comète C/2023 A3, ou Tsuchinshan-ATLAS, se dirige actuellement vers le Soleil et devrait passer au plus près de la Terre en octobre. Toutefois, de nouvelles recherches suggèrent qu'elle n'y arrivera pas.

Crédit: José J. Chambó, https://cometografia.es



La comète C/2019 Y4 s'est désintégrée en approchant du Soleil en 2020, capturée ici par le télescope spatial Hubble.

Crédit: NASA, ESA, STScI et D. Jewitt (UCLA)

Une comète récemment découverte, C/2023 A3, surnommée Tsuchinshan-ATLAS, est en route vers le Soleil et pourrait être visible à l'œil nu en octobre. Pourtant, une étude récente suggère que ce joyau céleste pourrait se désintégrer avant cette date.Découverte pour la première fois par des astronomes chinois en janvier 2023, la comète Tsuchinshan-ATLAS a suscité beaucoup d'enthousiasme. Confirmée par le système d'alerte ATLAS de la NASA en février de la même année, sa trajectoire indiquait une première approche proche du Soleil, avec une possible éjection hors duLa comète devrait atteindre son périhélie le 27 septembre et passer au plus près de la Terre le 13 octobre, à environ 71 millions de kilomètres. À cette distance, elle pourrait briller autant que les étoiles les plus lumineuses du ciel nocturne, offrant un spectacle visible à l'œil nu pendant plusieurs semaines.Cependant, une nouvelle étude publiée le 8 juillet sur le serveur de prépublication arXiv, par Zdenek Sekanina de la NASA, remet en question cette perspective. Sekanina, expert en comètes, affirme que C/2023 A3 est en train de se fragmenter et pourrait ne jamais atteindre son périhélie. Les observations montrent que la comète subit une désintégration avancée, avec des fragments se dispersant progressivement dans l'espace.Les comètes géantes, telles que C/2023 A3, tendent à se fragmenter en approchant du Soleil, comme ce fut le cas pour la comète ISON en 2014. Cette fragmentation est due à la gravité intense du Soleil qui tire sur les corps glacés. Pourtant, des experts comme Nick James de la British Astronomical Association ne partagent pas tous cette conclusion. Selon lui, il est prématuré de prédire avec certitude la désintégration de la comète.D'autres comètes récentes, comme Nishimura et 12P/Pons Brooks, ont survécu à leurs passages proches du Soleil, ajoutant au débat. Le cas de C/2023 A3 reste donc incertain, et les astronomes continuent de surveiller de près son évolution.La fragilité de C/2023 A3 est renforcée par son manque de luminosité et sa queue poussiéreuse fine, des signes que son noyau pourrait être fracturé. Le phénomène d'non-gravitationnelle observé, probablement causé par des jets internes de gaz, ajoute à l'hypothèse de sa désintégration imminente.Alors que la communauté scientifique attend avec impatience les prochains développements, une chose est claire: la comète C/2023 A3 continue de captiver et de défier les attentes, un rappel de l'imprévisibilité de notre Univers.