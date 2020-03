De l'or en nanobarreau pour un stockage de l'information moins énergivore

Image de microscopie électronique des nanocomposites synthétisés et principe de la photo-inscription.

© Palluel et al.

Référence:

De nombreux phénomènes permettent de stocker des données au format binaire, comme les changements d'état magnétique dans les matériaux dits à transition de spin. Ces matériaux peuvent être facilement miniaturisés et obtenus sous forme de nanoparticules. Des chercheurs duet de l'sont parvenus à en diminuer la consommation de l'lumineuse d'un facteur 100 000, grâce à la présence de nanobarreaux d'or. Détaillée dans la revue, leur méthode fonctionne avec des lasers de faibleLes informations peuvent être stockées sursupport capable dede manière contrôlée entre deux états stables, qui correspondent chacun au 0 et au 1 du. On peut ainsi écrire sur desà transition de, qui présentent deux états magnétiques distincts. Miniaturisés en nanoparticules à, ces matériaux promettent un traitement dessur unbien plus réduit qu'avec un. La commutation entre ces deux états peut être induite par la, mais ces systèmes sont encore trop gourmands en énergie pour être popularisés. Grâce à des nanocomposites alliant un composé à transition de spin et des barreaux d'or nanométriques, des chercheurs de l'dede lacondensée de Bordeaux (ICMCB, CNRS/Université de Bordeaux) et du Laboratoire ondes et matière d'Aquitaine (LOMA, CNRS/Université de Bordeaux) ont réduit d'un facteur 100 000 la consommation énergétique d'une de cesLeà transition de spin utilisé dans ces travaux, un polymère contenant des ions Fe2+, change d'état magnétique selon unpar. Dans les nanocomposites obtenus, les nanobarreaux d'or fonctionnent comme de minuscules radiateurs qui amplifient lapour faciliter la modification de l'état magnétique du matériau. Aux échelles nanométriques, les surfaces d'or se couvrent en effet d'und'électrons qui oscille à des fréquences proches de celle de la. Illuminés à la bonned', les électrons de ces nanobarreaux s'excitent et produisent un échauffement de plusieurs dizaines de degrés Celsius. La photo-inscription d'information fonctionne alors avec des diodes laser standards, à peine plus puissantes qu'un pointeur que l'on trouve dans le commerce, réduisant ainsi drastiquement les coûts. Les chercheurs travaillent à présent à l'amélioration de ces matériaux, pour développer des applications fiables deMarlène Palluel, Ngoc Minh Tran, Nathalie Daro, Sonia Buffière, Stéphane Mornet, Éric Freysz etChastanet., Wiley, 2020, pp.2000447.DOI: 10.1002/adfm.202000447