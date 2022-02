Des nanoclusters de silicium pour augmenter l'efficacité des canons à électrons

Au moyen de champs électriques externes, les SiNC sont orientés avant leur dépôt de sorte que leurs moments dipolaires permanents soient soit parallèles (a) soit perpendiculaires (b) au substrat. Les images de microscopie à force atomique (AFM) montrent que des nanofils de silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si...) champ électrique (En physique, on désigne par champ électrique un champ créé par des particules...) hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

© 2021 American Chemical Society

Une équipe du Laboratoire de physique des interfaces et couches minces a mis en évidence l'existence de clusters de silicium hydrogéné d'environ 1 nm de diamètre. Ces nanoclusters ultrastables, déposés sur une cathode, peuvent multiplier par 30 lades électrons extraits. Les applications potentielles sont nombreuses: propulseurs spatiaux, réacteurs deélectronique, etc.Dans la plupart des applications des canons à électrons, on cherche à accroître ladu courant d'électrons extraits. Une équipe du Laboratoire dedes interfaces et couches minces ( LPICM , CNRS/Polytechnique) propose une solution innovante, qui repose sur des résultats inédits: des nanoclusters de silicium hydrogénés (SiNC), dont l'existence était jusqu'ici seulement prévue par la simulation, sont déposés sur laémettrice. Ces résultats ont été publiés dans la revueCes clusters d'environ 1 nm de- des structures non cristallines d'de silicium- ont la particularité d'être très stables, plus stables même que la structure cristalline du silicium. Mais ce n'est pas leur seule spécificité: les SiNC ont un fort moment dipolaire permanent, dû à la délocalisation des électrons au sein de la structure d'atomes de silicium.Pour valider ces résultats, des nanoclusters de silicium ont été fabriqués par dépôt chimique enassisté par(PECVD). Les caractéristiques prévues par la simulation ont été expérimentalement observées, en particulier la présence d'un moment dipolaire permanent, dont le rôle est essentiel pour le développement des applications des SiNC.En effet, ce moment dipolaire électrique a été utilisé par les chercheurs comme une ''poignée moléculaire'' qui permet de manipuler les SiNC à l'aide d'unélectrique extérieur. C'est également cequi favorise l'auto-assemblage des nanoclusters pour former des nanofils de silicium à lad'une cathode. Le champ électrique appliquéla direction de croissance des fils, tandis que leurdépend de la durée du dépôt. Pour évaluer l'efficacité de leur solution, les chercheurs ont déposé des nanofils de silicium sur une cathode en LaB, leaujourd'hui utilisé pour maximiser l'émission d'électrons. Résultat: la densité de courant d'électrons extraits est 30 fois supérieure à celle du LaBseul.Ces performances permettent déjà d'envisager des applications. Ainsi, unde prématuration duporte sur l'utilisation de cathodes ''dopées'' aux SiNC dans des propulseurs électriques spatiaux (satellites...). L'équipe du LPICM prépare également une collaboration avec le projet deexpérimental deITER. Pour la production d'ions négatifs dans le réacteur, des cathodes LaB6/SiNC pourraient avantageusement remplacer la solution actuelle à base de, qui pose de nombreux problèmes. En parallèle, le laboratoire approfondit sa connaissance des SiNC, avec notamment pour objectif de déterminer la longueur optimale de nanofils pour obtenir une densité de courant d'électrons maximale.Fatme Jardali, Bryan P. Keary, Tatiana Perrotin, François Silva, Jean-Charles Vanel, Yvan Bonnassieux, Stéphane Mazouffre, Albert A. Ruth, Mohamed E. Leulmi, and Holger Vach.2021, 4, 11, 12250-12260.Holger Vach - Directeur deCNRS au Laboratoire de physique des interfaces et couches minces (LPICM, CNRS/Polytechnique)