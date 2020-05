La nébuleuse du Crabe: observations à travers le temps

X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/STScI; Infrared: NASA-JPL-Caltech

Cette image composite de la nébuleuse du Crabe a été réalisée avec des données de l'observatoire aux rayons X Chandra (bleu et blanc), du télescope spatial Hubble (violet) et du télescope spatial Spitzer (rose). L'étoile qui a explosé enpour créer ladua étépour la première fois depuis laen l'an 1054.Depuis son lancement en 1999,a fréquemment observé la nébuleuse et lesradiographiques ont aidé les astronomes à mieux comprendre cetspectaculaire. La nébuleuse du Crabe a été l'un des premiers objets que Chandra a examiné avec sa vision aux rayons X, et depuis, elle a été étudiée régulièrement par leIl y a de nombreuses raisons pour lesquelles la nébuleuse du Crabe est un objet aussi bien étudié: c'est l'un des rares cas où il existe de solides preuves historiques de l'de l'. Le fait d'avoir cette chronologie aide les astronomes à comprendre les détails de la supernova et ses conséquences.Dans le cas du Crabe, des observateurs de plusieursont signalé l'apparition d'une "nouvelle étoile" en l'an 1054 en direction de ladu. On a beaucoup appris sur le Crabe au cours des siècles qui ont suivi. Aujourd'hui, les astronomes savent que la nébuleuse du Crabe est constituée d'une étoile à neutrons hautement magnétisée à rotation rapide appelée, qui s'est formée lorsqu'une étoileen manque des'est effondrée. Lad'une rotation rapide et d'un fortcrée des jets deet d'anti-matière s'éloignant des pôlesetdu pulsar, ajoutés à unformé sur le plan équatorial.