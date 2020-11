La nébuleuse fantôme

Crédit d'image: NASA, ESA et STScI / Remerciements: H. Arab (Université de Strasbourg)

Les étoiles les plus brillantes des nébuleuses illuminent ces dernières avec un torrent de rayonnement qui ronge de vastes nuages ​​d'hydrogène gazeux, la matière-première pour la construction de nouvelles étoiles. Ce processus de sculpture cosmique façonne des paysages fantastiques où l'imagination humaine peut voir toutes sortes de formes et de figures. Cettesituée dans lade Cassiopée possède des panaches deet de poussière qui lui ont valu le surnom de "nébuleuse fantôme".Officiellement connue sous le nom d'IC ​​63, cette nébuleuse est située à 550 années-lumière de ladans la constellation de Cassiopée. Il s'agit d'une nébuleuse diffuse très pâle et indistincte. C'est undifficile à observer car noyé sous un flot d'étoiles. Seuls les télescopes les plus performants permettent de voir cette nébuleuse qui s'accompagne d'une consœur, IC 59, encore moins distincte.