NGC 6441: des flocons de neige cosmiques

Crédit image: ESA / Hubble & NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale...)

Presque comme des flocons de neige, les étoiles de l'amas globulaire NGC 6441 scintillent paisiblement dans le ciel nocturne, à environ 13000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Comme les flocons de neige, le nombre exact d'étoiles dans un tel amas est difficile à connaitre. On estime qu', les étoiles ont 1,6de fois ladu, ce qui fait du NGC 6441 l'un des amas globulaires les plus massifs et les plus lumineux de laL'amas globulaire NGC 6441 héberge quatre pulsars qui effectuent chacun une rotation en seulement quelques millisecondes. JaFu 2, une, est également cachée dans cet amas. Malgré leur nom, les nébuleuses planétaires n'ont pas grand chose à voir avec les planètes. Fin dedes étoiles de masse intermédiaire, les nébuleuses planétaires ne sont visibles que quelques dizaines de milliers d'années, un clin d'œil aux échelles deastronomiques.Il existe environ 150 amas globulaires connus dans la Voie lactée. Les amas globulaires contiennent certaines des premières étoiles à s'être formée dans une, mais les détails de leurs origines et de leur évolution échappent encore aux astronomes.