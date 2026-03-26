💫 Notre Soleil a voyagé depuis le centre de la Voie lactée

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Des étoiles semblables à notre Soleil ont effectué une migration massive depuis le centre de la Voie lactée, il y a environ 4 à 6 milliards d'années.

Crédit: NAOJ

Les migrations stellaires

Des travaux récents avancent l'hypothèse selon laquelle notre étoile aurait entrepris un long périple depuis le cœur galactique, en compagnie de nombreux astres similaires. Cette perspective bouscule les connaissances établies sur l'histoire de notre système et de laelle-même.Pour retracer le passé solaire, les astronomes examinent des "jumeaux solaires", c'est-à-dire des étoiles dont la taille, la température et la composition chimique sont très proches de celles du Soleil. Une équipe de recherche s'est appuyée sur lesdude l', dont lad'une précision exceptionnelle couvre des milliards d'étoiles, pour scruter près de 6 600 de ces jumeaux solaires situés dans notregalactique.L'analyse de ces astres a permis d'estimer leurs âges. Les chercheurs ont constaté qu'un nombre important d'entre eux, environ 1 550 étoiles, étaient âgés de 4 à 6 milliards d'années, une fourchette qui inclut le Soleil et ses 4,6 milliards d'années. Cette concordance indique que ces objets ne sont pas dispersés au hasard, mais partagent probablement une origine commune qu'il est possible de reconstituer.Le Soleil se trouverait ainsi actuellement à environ 10 000 années-lumière plus loin du centre galactique que son lieu de naissance présumé, ce qui témoigne d'un déplacement significatif. Selon les scientifiques, notre étoile aurait fait partie d'un vaste groupe d'astres expulsés vers l'extérieur il y a plusieurs milliards d'années. Ce phénomène serait lié à la formation d'une barre rotative en plein cœur de la Voie lactée, laquelle a concentré laet éjecté les étoiles environnantes.Ce voyage pourrait avoir eu des répercussions sur l'émergence de la vie terrestre. En effet, les régions internes de la galaxie sont bien plus denses et agitées, avec une occurrence plus forte d'événements violents proches comme les supernovae. En migrant vers la périphérie, le Soleil a vraisemblablement trouvé un cadre plus paisible, propice à l'établissement de conditions stables.Les scientifiques envisagent de poursuivre ces travaux grâce aux futures données de Gaia et à une étude approfondie de la composition des jumeaux solaires. L'objectif est d'identifier des étoiles nées exactement au même endroit et à la même période que le Soleil, révélant ainsi de véritables "frères et sœurs" stellaires. Ces progrès permettront de mieux saisir l'évolution conjointe de notre galaxie et de notre Système solaire.Les migrations stellaires correspondent aux déplacements des étoiles à l'intérieur d'une galaxie, souvent sous l'effet de forces gravitationnelles et de structures internes. Dans la Voie lactée, ce phénomène est fréquent et peut être déclenché par des interactions avec les bras spiraux, les barres galactiques ou d'autres étoiles. Ces mouvements redistribuent les astres sur des périodes de plusieurs milliards d'années.Une barre galactique, comme celle qui existe au centre de notre galaxie, est une structure allongée d'étoiles et de gaz en rotation. Sa formation peut déstabiliser les orbites des étoiles proches, les entraînant vers l'extérieur ou l'intérieur. Ce mécanisme explique comment des groupes entiers d'étoiles, à l'instar du Soleil et de ses jumeaux, ont pu migrer ensemble depuis les régions centrales vers la périphérie.Les migrations stellaires influencent l'évolution des galaxies. Elles redistribuent la matière, ce qui affecte la formation de nouvelles étoiles et la composition chimique des différentes zones. Par exemple, les étoiles en migration transportent des éléments lourds, modifiant la chimie des régions où elles s'installent.