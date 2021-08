Un nouveau mécanisme de régulation de l'expression des gènes

polymérase (Les polymérases (nom tiré de polymère) (EC 2.7.7.6/7/19/48/49) sont des enzymes qui...)



La régulation découverte ici suggère un mécanisme selon lequel le recrutement dépendant de la transcription des composants du complexe m6A exerce une rétroaction positive sur la machinerie de transcription pour favoriser la libération de l'ARN Pol II à partir de l'état de pause. Dans la perte de fonction du m6A MTC, la libération de l'ARN Pol II est ralentie et elle reste accumulée au niveau du promoteur réduisant ainsi la production de transcrits.

© Guillaume (Guillaume est un prénom masculin d'origine germanique. Le nom vient de Wille, volonté et Helm,...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)

stimulant (Un stimulant est une substance qui augmente l'activité du système nerveux sympathique...)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par...)

régule (Les régules sont des alliages d'étain ou de plomb et d'antimoine.)

drosophile (La drosophile (du grec drosos : la rosée et philos : qui aime) est un insecte...)

gène (Un gène est une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) qui spécifie la...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

apprentissage automatique (L'apprentissage automatique (machine-learning en anglais) est une discipline scientifique, qui est...)

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs...)

vertébrés (Les vertébrés forment un sous-embranchement du règne animal. Ce taxon, qui dans sa...)

Pour en savoir plus:

laboratoire:

Contact:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

uca (Uca est un genre de crabes de la famille des Ocypodidae. Il regroupe une centaine d'espèces de...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Dans cette étude publiée dans la revueles scientifiques montrent un nouveau mécanisme de régulation de l'expression des gènes via la modification de l'ARN. En utilisant une combinaison de biologie moléculaire et de bioinformatique, ils démontrent que le complexe enzymatique appelé mA méthyltransférase (MTC) permet à l'ARNII d'accomplir la transcription, et ainsi de contrôler avec précision l'expression des gènes responsables du développement des organismes.La transcription est l'un des mécanismes cellulaires les plus importants contrôlant l'expression des gènes eucaryotes. Elle comprend trois étapes différentes et hautement régulées: l'initiation, l'élongation et la terminaison. Suite à l'initiation, l'ARN polymérase II (ARN Pol II) constituée de 10 à 12 sous-unités, rentre dans une étape clé au cours de laquelle elle se bloque et s'accumule en aval du site de démarrage de la transcription. Ce mécanisme de mise en pause de l'ARN Pol II est particulièrement important pour les gènes développementaux ou les voies de signalisation soumises à des stimuli. C'est undequi coordonne l'élongation de la transcription ainsi que le traitement des ARNm produits.Le contrôle de l'étape de pause est lié à l'état de phosphorylation d'un domaine de la partie C-terminal (CTD) de la plus grosse sous-unité de l'ARN Pol II. Ainsi, la phosphorylation de la Serine en position 2 du domaine CTD correspond à la forme d'élongation de l'ARN Pol II. La transition de l'état de pause à l'élongation est critique pour l'expression des gènes chez les métazoaires supérieurs.Au cours des dernières décennies de nombreux facteursla mise en pause ou au contraire participant à son échappement ont été découverts démontrant la grandede cette étape de transition. Dans cette étude, les chercheurs ont constaté que le complexe de méthyl-transférase de la mA ARN (mA MTC)directement la libération de l'ARN Pol II de son état de pause. Dans les cellules de, le complexe est principalement recruté sur les promoteurs des gènes. Ce recrutement est plus important pour les gènes activement transcrits mais également plus fortement soumis à la mise en pause. Cet effet ne s'observe pas chez un mutant du domaine catalytique de la méthyl-transférase Mettl3 (l'une des sous-unités du MTC). De plus, forcer la fixation de la Mettl3 au niveau du promoteur d'unest suffisant pour stimuler la libération de l'ARN Pol II du promoteur vers son état de production active des transcrits. En mesurant lad'ARN produits enréel, les auteurs montrent également une diminution globale de la transcription dans des conditions de perte de fonction du mA MTC.Une question majeure reste de savoir comment le mA MTC est recruté sur l'ARNm. Des études récentes ont montré que la majorité des mA sont installées de manière simultanée au processus de transcription et ce,certains facteurs de transcription ou de modifications post-traductionnelles des histones mais cette liste n'est pas exhaustive.Les scientifiques ont utilisé ici un algorithme d'et identifié dans les régions occupées par le mA MTC un enrichissement de motifs de reconnaissance pour des facteurs favorisant la mise en pause. L'implication de ces facteurs dans le recrutement de mA MTC au niveau du promoteur a également pu être validée. En outre, les auteurs fournissent des preuves que les composants du complexe mA interagissent avec unechaperone des histones dont on a précédemment montré qu'elle participe à l'initiation et l'élongation de la transcription.Ensemble, ces résultats soutiennent un modèle selon lequel la méthylation mA, via le MTC, agit directement sur la machinerie de transcription en favorisant l'échappement de l'ARN Pol II de son état de pause. Cette étude illustre un niveau de régulation encore inconnu de rétroaction positive médiée via l'épitranscriptome afin de promouvoir l'expression de gènes impliqués au cours du développement de la drosophile. Dans le futur, il serait intéressant de savoir si ce type de mécanisme est également présent chez lesAkhtar J, RenaudY, AlbrechtS, Ghavi-HelmY, RoignantJY, SiliesM, JunionG.Molecular Cell 22 juillet 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2021.06.023 Institut GreD (CNRS/Inserm/Université Clermont Auvergne) - 28, Place Henri Dunant. 63000 Clermont Ferrand. France.Guillaume Junion -Inserm à l'GreD (CNRS/Inserm/Université Clermont Auvergne) - guillaume.junion at.fr