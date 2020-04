Un nouveau modèle pour les interactions entre l'oxyde de graphène et l'eau

Feuillets d'oxyde de graphène dans l'eau. On y voit les atomes de carbone oxygène surface hydrogène

Alors que les feuillets d'oxyde de graphène constituent des membranes très prometteuses pour filtrer l'eau, le comportement précis de l'eau au contact du matériau reste méconnu. À l'aide d'un supercalculateur, des chercheurs des laboratoires PASTEUR (CNRS-ENS Paris-Sorbonne université) et de l'IRCP (CNRS-Chimie ParisTech) /PSL, ont conçu un nouveau modèle de ces interactions, montrant la formation de grappes de fonctions oxygénées le long des lames d'de. Publiés dans, ces travaux expliquent comment les feuillets de graphène s'organisent et devraient donc aider à une meilleurede l'Matériau à deuxsynthétisé à faible coût, l'oxyde de graphène est composé de feuilletsdes membranes, qui montrent des propriétés inégalées pour purifier ou dessaler l'eau. La nature des interactions chimiques entre l'oxyde de graphène et l'eaureste néanmoins mal comprise, car l'oxyde de graphène comprend plusieurs types de fonctions oxygénées qui se répartissent irrégulièrement le long de ses feuillets. Or ce sont ces fonctions qui peuvent réagir avec l'eau. À l'aide d'une méthode dequi prend en compte les phénomènes quantiques à l'échelle des électrons, des chercheurs du laboratoire Processus d'sélectif par transfert d'uni-électronique ou radiatif (PASTEUR, CNRS/ENS Paris/Sorbonne université) et de l'dede(IRCP, CNRS/Chimie ParisTech) ont proposé une modélisation totalement nouvelle de l'oxyde de graphène et de sonavec l'eau.Alors que les modèles précédents considéraient l'oxyde de graphène comme un, où l'eau ne ferait que glisser entre les feuillets lors de la filtration, les chercheurs ont ici exploré de multiples modèles atomistiques de l'oxyde de graphène au contact de l'eau. Un processus long et coûteux à simuler,possible par l'aide du Grand équipement national de calcul intensif du(GENCI). Ces travaux ont montré que les groupes fonctionnels oxygénés (hydroxyle et époxydes) se rassemblent préférentiellement en zones riches en oxygène et laissant à découvert des zones de graphène pur. Ces grappes peuvent perdre des protons sous l'action de l'eau et ainsi acquérir une: la répulsion entre les feuillets chargés négativement assure la stabilité des feuillets, qui se maintiennent alors les uns les autres à une même distance. Les chercheurs comptent à présent tester l'impact d'autres liquides contenant de l'hydrogène, comme des alcools, pour voir si de nouvelles réactivités apparaissent, ainsi que de vérifier si les comportements changent si on modifie l'espace entre les feuillets.Félix Mouhat, François-Xavier Coudert & Marie-Laure Bocquet.11, article number: 1566. 2020. DOI - Marie-Laure Bocquet - Laboratoire PASTEUR (CNRS-ENS Paris-Sorbonne université) / Univ. PSL - marie-laure.bocquet at ens.fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at cnrs.fr