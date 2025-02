Le solaire dépasse désormais le charbon en Europe⚡

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'illustration Pexels

Le solaire, une énergie en plein essor

Le déclin des énergies fossiles

Des bénéfices économiques significatifs

Les épreuves de l'intermittence

Vers une transition énergétique complète

En 2024, l'Union européenne a franchi un cap historique: le solaire a dépassé le charbon dans la production d'électricité. Une avancée majeure qui illustre l'accélération de la transition énergétique sur le continent.Cette évolution s'inscrit dans une dynamique plus large où les énergies renouvelables représentent désormais près de la moitié de la production électrique européenne. Les combustibles fossiles, quant à eux, voient leur part diminuer significativement, marquant un tournant dans la politique énergétique de l'UE.L'a fourni 11 % de l'européenne en 2024, dépassant ainsi le charbon, qui n'en représente plus que 10 %. Cette progression est le résultat d'une augmentation de 22 % de la production solaire par rapport à 2023, grâce à l'installation de 66 gigawatts supplémentaires de capacité.Tous les États membres ont contribué à cette croissance, avec des pays comme l'Espagne et les Pays-Bas en tête. Ces avancées montrent que le solaire devient une source d'énergie incontournable, capable de rivaliser avec les énergies traditionnelles.La part des combustibles fossiles dans le mix électrique européen a chuté à 29 %, contre 39 % en 2019. Le gaz, bien qu'encore présent, voit son usage diminuer pour la cinquièmeconsécutive.Cette tendance confirme que les énergies fossiles perdent progressivement leur place dans le paysage énergétique européen. Les émissions du secteur électrique ont ainsi été réduites de moitié depuis leur pic en 2007.La transition vers les énergies renouvelables a permis à l'UE d'économiser 59 milliards d'euros en réduisant ses importations de combustibles fossiles depuis 2019. Ces économies soulignent l'impact positif de cette transition sur la balance commerciale européenne.De plus, la baisse des coûts de production de l'électricité solaire et éolienne rend ces énergies de plus en plus compétitives, renforçant leur attractivité pour les investisseurs et les consommateurs.L'essor des énergies renouvelables pose cependant des épreuves techniques, notamment liés à leur intermittence. Les périodes de production excédentaire ont entraîné des prix négatifs sur les marchés de l'électricité, représentant 4 % desen 2024.Pour y faire face, le déploiement de solutions de stockage, comme les batteries, a progressé, avec une capacité installée de 16 gigawatts en 2023 (contre 8 en 2022). Ces technologies sont essentielles pour équilibrer le réseau et maximiser l'utilisation des énergies propres.Malgré ces avancées, des efforts restent nécessaires, notamment dans le secteur éolien, qui doit doubler ses capacités d'ici 2030. La flexibilité du réseau et l'électrification intelligente des secteurs comme leet lessont également des priorités.Ces évolutions montrent que l'UE est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques, mais la route vers la neutralité carbone reste longue et exige des investissements soutenus.