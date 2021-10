De nouveaux catalyseurs à base d'argent pour l'industrie pharmaceutique

Plus de 25% des médicaments et 40% des produits agrochimiques contiennent au moins un atome de fluor dans leur structure, principalement sous forme de groupement -CF- appelé trifluorométhyle -. Hélas, l'introduction de ces groupements dans ces molécules d'intérêt n'est pas aisée et nécessite l'utilisation de catalyseurs coûteux à base de palladium et de phosphines très sophistiquées. D'où l'intérêt de remplacer ces catalyseurs par des complexes à base d'bien plus abondant.Des scientifiques du Laboratoire hétérochimieet appliquée (CNRS /Paul Sabatier) sont parvenus à leur procurer une réactivité inattendue pour produire ces dérivés fluorés avec d'excellents rendements, dans des conditions douces, et en utilisant l'de l'comme oxydant. Ces résultats sont parus dans la revue. (Hot Article).Des nombreuses molécules qui contiennent un groupement trifluorométhyle sont utilisées, par exemple, pour traitercertains types de(Nilutamide, Nilandron), la(Léflunomide, Arava), ou en tant qu'(Fluoxétine, Prozac). Ces composés organofluorés aryle-CFrésultent de la transformation directe de dérivés aryle borés (aryle-B(OR)) (*)- précurseurs abondants, peu chers et facilement utilisables - grâce à une variante atypique de réaction dite "de couplage croisé"(**). Ce type de transformation nécessite habituellement la présence d'unà base de palladium (métal précieux et peu abondant) qui rend la production industrielle très coûteuse.Plusieurs méthodesutilisant comme catalyseurs des complexes à base de(Cu), moins coûteux, pour le couplage aryle-CF, ont été développées mais ne sont pas industriellement viables en raison de leur faible efficacité. D'où la proposition d'utiliser cette fois l'argent (Ag) pour jouer ce rôle. En effet, malgré l'chimique bien connue de ce métal, l'Ag est un bon candidat car il présente, sous sa forme oxydée Ag(III), la même structure électronique que les ions Pd(II), Cu(III) et Au(III) déjà identifiés comme intermédiaires réactionnels dans d'autres réactions du même type.En entourant l'Ag de ligands appropriés, les auteurs ont montré sa capacité à effectuer la trifluorométhylation des dérivés aryle borés, via des intermédiaires réactionnels AgCFet aryle-Agque l'on pensait inaccessibles chimiquement. Mieux encore, ils ont pu remplacer les oxydants forts nécessaires à la réaction, dangereux et coûteux, par de l'air, abondant et générant des sous-produits de réactions non toxiques, et ce malgré son pouvoir oxydant modéré.Cette nouvellepourrait conduire au développement de processus catalytiques impliquant des intermédiaires Ag(III), dans des conditions douces, pour obtenir des dérivés aryle-CFd'intérêt industriel.Luca Demonti, Nathalie Saffon-Merceron, Nicolas Mézailles &Nebra.Cross-coupling through Ag(I)/Ag(III) redox manifold. 2021