Des nouveaux plastiques qui se réparent sous l'effet de la lumière

Le proche infrarouge (PIR) pour modeler les plastiques. © Jacques Lalevée

Mr. McGuire avait vu juste en prédisant à Ben Braddock, jeune étudiant des années 1960, un avenir fantastique pour les plastiques (film, 1967). Il n'avait par contre pas prévu le volume des déchets plastiques non recyclés ou revalorisés, problème majeur du 21sur lequel se penchentde scientifiques et industriels. Dans ce, des chercheuses et chercheurs de l'IS2M (CNRS/Université de Haute-Alsace) et de l'ICR (CNRS/Université d'Aix-Marseille) ont mis aude nouveaux polymères auto-cicatrisables et re-modelables à souhait sous l'effet d'uneproche infra-rouge peu coûteuse. Ces résultats, publiés dans la revue, offrent de nouvelles perspectives pour la revalorisation des matières plastiques.Le 20siècle a clairement été marqué par l'avènement des plastiques,polymères formés de gigantesques macromolécules. La production de plastiques a en effet augmenté de 4000% entre 1960 et 2013. Et pour cause: leur légèreté, combinée à d'excellentes propriétés mécaniques, leur a permis de remplacer le, le, le bois, le carton, le.... Dans nombres d'applications allant de l'emballage à l'industrieen passant par l'et le bâtiment, sans compter toutes les avancées technologiques qui ne furent possibles que grâce aux plastiques. Malheureusement, l'industrie des matières plastiques souffre de deux inconvénients majeurs: les plastiques sont faits à base deet sont donc très énergivores, et ils ne se recyclent pas facilement voire pas du, et surtout pas aussi vite qu'ils ne sont consommés. En effet, contrairement aux métaux ou au verre qui peuvent être refondus à l', les plastiques se dégradent fortement sous l'effet de laet ne peuvent donc pas être mis en oeuvre à volonté. Même si le, la revalorisation, la collecte ou l'des déchets plastiques a doublé entre 2007 et 2018, le problème est loin d'être résolu et nombre de chercheurs et industriels travaillentsur différentes stratégies pour diminuer l'impact des déchets plastiques.Dans ce contexte, des chercheurs de l'IS2M (CNRS/Université de Haute-Alsace) et de l'ICR (CNRS/Université d'Aix-Marseille) ont mis au point de nouveaux polymères auto-cicatrisables et re-modelables à souhait sous l'effet de la lumière proche infra-rouge (PIR). Plus précisément, ils ont développé un, parfaitement soluble dans le milieu de polymérisation et dans les polymères étudiés, qui absorbe fortement les rayonnements PIR. Lorsqu'il est excité, ce colorant converti localement la lumière en chaleur. La chaleur dégagée parpermet de localement "fondre" leen le portant au-dessus de sade transition vitreuse, température au-dessus de laquelle les réarrangements moléculaires et l'écoulement sont possibles. Ils ont ainsi démontré que l'utilisation d'une source de lumière PIR peu coûteuse et très pénétrante permet de réparer, donner une nouvelle forme ou effacer les rayures de plusieurs échantillons de polymères. Ces résultats, publiés dans la revue, proposent une approche sans précédent pour le retraitement, le remodelage, le recyclage, et l'auto-cicatrisation des plastiques. Ces travaux ont aussi fait l'd'un dépôt de brevet.Valentin Launay, Aurore Caron,Noirbent, Didier Gigmes, Frédéric Dumur, and Jacques Lalevée, 17 novembre 2020.