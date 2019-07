Une nouvelle catégorie d'exoplanètes est découverte



Changements de lumière stellaire



Le professeur Benneke, auteur principal de l'étude publiée dans "Nature Astronomy".

Une planète créée près de son étoile

À propos de l'étude

C'est une tâche colossale qui aura demandé cinq ans et la compilation de nombreux ensembles de données provenant des télescopes spatiauxetde la NASA.L'équipe dirigée par Björn Benneke, professeur d'à l'de, a ainsi réussi, pour la première fois, à reconstituer "l'empreinte" de la composition chimique d'une nouvelle catégorie de planètes, différentes de toutes celles de notreCelle que l'équipe du professeur Benneke a étudiée en particulier - décrite dans un article publié dans Nature Astronomy - s'appelle GJ 3470 b.Il pourrait s'agir d'un croisement entre laet Neptune, avec un vaste noyau rocheux recouvert d'unecomposée d'et d'si lourde qu'elle écrasece qui se trouve sous sa. Lade GJ 3470 b est 12,6 fois celle de la Terre, mais inférieure à celle de Neptune, qui est environ 17 fois celle de la Terre.De nombreuses exoplanètes similaires ont été découvertes par l'observatoire spatialde la NASA. D'ailleurs, 80 % de celles qui composent notresont d'une masse et d'une taille plus ou moins équivalentes. Cela dit, les astronomes ne parvenaient pas à comprendre la nature chimique d'une telle planète - jusqu'à maintenant.C'est en réalisant l'inventaire des composants de l'atmosphère de GJ 3470 b que l'équipe a pu mettre audes indices sur la nature et l'origine de cette planète."Il s'agit d'une découverte très importante sur la formation des planètes, affirme Björn Benneke, dont l'équipe compte 16 chercheurs aux États-Unis et 1 aux Pays-Bas. GJ 3470 b a unetrès proche de son étoile et elle est 30 fois moins grosse que Jupiter, mais elle a réussi à agglomérer le même genre d'atmosphère composée d'hydrogène et d'hélium, et ce, quasi sanspar des éléments plus lourds. Nous n'avons aucun équivalent de cette planète dans le système solaire et c'est ce qui rend cette découverte saisissante."Lesspectroscopiques sont essentielles à l'étude de l'atmosphère d'uncomme GJ 3470 b. Pour sonder la planète, les astronomes ont fait appel aux multiples longueurs d'offertes par les télescopeset. Ils ont mesuré les changements de lumière stellaire lorsque la planète passait devant son étoile (transit) et derrière son étoile (éclipse). Au, les deux télescopes spatiaux ont observé 12 transits et 20 éclipses."Nous avons pour la première fois une signature spectroscopique d'une planète de ce genre", observe le professeur Benneke, auteur principal de l'étude, qui ajoute que, pour l', son équipe n'a pas encore statué sur la dénomination du type de planète dont fait partie GJ 3470 b et qui pourrait être une "", une "sub-Neptune" ou autre chose.En revanche, l'équipe du professeur Benneke est en mesure de caractériser avec précision l'atmosphère de GJ 3470 b: principalement dégagée, elle est uniquement couverte de brumes légères et transparentes sous une lumière, ce qui a permis aux chercheurs de l'examiner en profondeur."Nous nous attendions à trouver une atmosphère fortement enrichie en éléments plus lourds comme l'et le, qui créent beaucoup deet de, raconte Björn Benneke. Nous avons plutôt découvert une atmosphère si pauvre en éléments lourds que sa composition ressemble à la composition riche en hydrogène et en hélium du."Pour Björn Benneke, ce nouvel indice laisse penser que, contrairement à d'autres exoplanètes qu'on soupçonne d'avoir migré vers leur étoile de beaucoup plus loin dans la galaxie, GJ 3470 b se serait formée à l'endroit même où elle se trouve.Pourquoi ? Probablement parce que la planète est née dangereusement près de son étoile, une. Selon l'hypothèse du professeur Benneke, elle aurait d'abord pris la forme d'une masse rocheuse et sèche d'une fois et demie à deux fois lede la Terre, puis elle aurait rapidement accrété de l'hydrogène en provenance duprimordial deentourant son étoile."Si la planète s'était formée plus loin de son étoile, où l'et les glaces astronomiques peuvent se condenser, nous aurions pu nous attendre à trouver plus d'eau et de méthane dans l'atmosphère", explique le professeur."Voilà unqui a pu accréter de l'hydrogène du, mais qui ne s'est pas éloigné pour devenir ce que nous appelons un “Jupiter chaud” - c'est intrigant. L'une des explications possibles est que le disque circumstellaire s'est dissipé avant que la planète puisse grossir davantage. Elle est donc demeurée aude “sub-Neptune”."Bientôt, grâce à sa sensibilité sans précédent au spectre infrarouge, lede la NASA sera capable de sonder encore plus profondément l'atmosphère de GJ 3470 b. Il sera ainsi possible d'observer de plus près les transits et les éclipses de la planète avec une précision de trois à cinq micromètres, échelle à laquelle les brumes atmosphériques sont plus transparentes.L'article " A sub-Neptune exoplanet with a low-metallicity methane-depleted atmosphere and Mie-scattering clouds ", de Björn Benneke et ses collaborateurs, a été publié le 1er juillet 2019 dans. Principalement financée par la NASA, cette étude est basée en partie sur les observations réalisées au moyen du, exploité par ledu California Institute of Technology en vertu d'un contrat avec la NASA. Le reste du financement provient du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, du Fonds dedu Québec – Nature et technologies et d'autres organismes.