Une nouvelle étape pour la redox anionique

Structure de la phase densifiée après une oxydation sévère. © Yin et al.

Wei Yin, première autrice, au laboratoire. © Wei Yin.

Référence:

Les piles et les batteries reposent sur des échanges d'électrons qui ont lieu lors de l'oxydation et la réduction d'ions positifs. L'implication des ions négatifs (redox anionique) permettrait de doubler les performances, mais provoque une dégradation dutrop rapide et importante. Des chercheurs de France, Allemagne, Suisse et Russie ont cependant découvert une nouvelledans les électrodes à redox anionique soumises à des tensions élevées, qui améliore leur durabilité. Publiés dans, ces travaux aident à mieux comprendre la redox anionique, avec l'espoir de l'adapter pour des applications à l'échelle industrielle.Les piles et les batteries fonctionnent grâce à des échanges d'électrons entre ions positifs (cations) et négatifs (anions): les réactions d'oxydoréduction (redox). Lades électrons permet de stocker ou libérer de l'. Les systèmes redox classiques se focalisent sur l'des cations, maisun pan de las'intéresse depuis quelques années aussi aux anions. La redox anionique, qui combine l'activité des deux types d'ions, double les performances énergétiques des piles, mais souffre en retour de chutes intempestives deet supporte un plus faiblede cycles deet décharge. Afin d'amoindrir ces points négatifs end'un développement industriel, une équipe internationale (1) a exploré le comportement d'une électrode type dans de fortes conditions de redox anionique. Les chercheurs ont ainsi découvert une nouvelle phase dans la structure du matériau.Leur électrode (2) riche ena été soumise à des conditions d'oxydation (4,8 V) et de réduction (1,2 V) plus importantes que celles présentes dans les applications courantes. L'oxydation a formé une nouvelle phase jusqu'à l'intérieur du matériau, alors que l'on pensait que le phénomène n'opérait qu'en. Électrons ety circulent ainsi plus efficacement, tandis que l'électrode insère davantage d'ions pendant la réduction. Elle fonctionne ainsi mieux et s'use moins lors de chaque cycle de charge/décharge. L'électrolyte, soit leionique où sont plongées les électrodes, s'abime cependant davantage. Malgré cela, lad'oxydation/réduction présentée offre une nouvelle piste pour lever les verrous bloquant le développementde la redox anionique.Ces travaux ont rassemblé des chercheurs du laboratoiredu solide et de l'énergie (CSE, CNRS/Sorbonne Université/Collège de France), de l'des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'et les(IPREM, CNRS/Université de Pau), de l'Institut de recherche de chimie de(IRCP, CNRS/Chimie ParisTech), tous les trois réunis au sein dusur le stockage électrochimique de l'énergie (RS2E), ainsi que de l'institut Skolkovo des sciences et technologies (Russie), de l'technique de Munich (Allemagne) et de l'institut Paul Scherrer (Suisse).Wei Yin, Alexis Grimaud, Gwenaelle Rousse, Artem M. Abakumov, Anatoliy Senyshyn, Leiting Zhang, Sigita Trabesinger, Antonella Iadecola, Dominique Foix, Domitille Giaume & Jean-Marie Tarascon., 06/03/20.DOI: 10.1038/s41467-020-14927-4