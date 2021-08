Une solide avancée pour les batteries du futur



Le professeur Jérôme Claverie et Vincent St-Onge, étudiant au doctorat en chimie.Photo: Michel Caron

L'équipe de recherche du professeur Jérôme Claverie, de l'Université de Sherbrooke, a développé la première batterie solide fonctionnant àambiante, promettant des avancées majeures, entre autres dans l'électrification des transports.Au Canada, le secteur duest la deuxième plus grande source d'émission de. Dans le but de réduire ces émissions au niveau national, le gouvernement canadien vise à ce que 100 % des véhicules légers neufs vendus soient des véhicules àémission d'ici 2035, un objectif ambitieux ! Les véhicules à zéro émission ont la capacité de fonctionner sans essence, et sont constitués, entre autres, des véhicules électriques à batterie.Dans le but de participer à l'essor des véhicules électriques,travaille au développement de nouvelles batteries plus performantes à coût abordable, si bien que la société d'État se place comme un leader mondial en la. En 2020, Hydro-Québec a entamé un partenariat de trois ans avecavec l'objectif de doubler l'autonomie desélectriques en utilisant des batteries à électrolyte solide, un type de batterie en développement sur lequel Hydro-Québec travaille depuis plus de 20 ans.Comparées aux batteriesliquides qui dominent présentement l'industrie des véhicules électriques, les batteries solides sont beaucoup plus sécuritaires. Les batteries lithium-ion liquides peuvent prendreen cas d'accident, en raison de l'électrolyte inflammable qu'elles contiennent (on se souvient des accidents liés au Samsung Galaxy Note 7, qui utilisent la mêmed'électrolytes liquides). Les batteries solides quant à elles ne contiennent pas d'électrolyte inflammable. Elles peuvent donc être pliées, comprimées ou perforées sans danger.Un problème majeur dans le développement des batteries solides est lade l'électrolyte. Dans une batterie, des particules chargées, appelées, doivent circuler afin de créer un. Lorsque l'électrolyte cristallise, toutes ses molécules s'organisent de façon compacte, un peu comme unde briques fermement assemblé. Les ions ne peuvent alors plus se déplacer librement dans l'électrolyte. Dans le, il était possible de contrer la cristallisation en augmentant la températurede 70 ˚C, ce qui est assez peu pratique puisqu'il faut alors une autre batterie pour chauffer la batterie principale !Récemment, les étudiants du professeur Jérôme Claverie ont eu l'idée d'ajouter des imperfections dans l'électrolyte afin de réduire sa cristallinité, selon une technique appelée la. Un peu comme si des briques de forme irrégulière étaient ajoutées aulors de l'assemblage d'un un mur constitué de briques rectangulaires, les imperfections ont créé des trous dans l'électrolyte, qui permettaient aux ions de circuler librement. La conductivité observée était alors de quelques centaines à de quelques milliers de fois plus importante lorsque des imperfections étaient ajoutées dans l'électrolyte. La batterie assemblée avec cet électrolyte solide constitue le premier cas de batterie solide pouvant opérer à température ambiante, une avancée majeure dans le domaine des batteries solides.La batteriepar l'équipe du professeur Claverie a une capacité comparable aux autres batteries auet elle résiste à plusieurs cycles de charge/décharge sans perdre de sa capacité. En plus d'avoir des applications dans les véhicules électriques et dans l'emmagasinage d'provenant duet du, la batterie solide pourrait être. Jusqu'ici impossible, des batteries flexibles pourraient ouvrir la voie à des vêtements comportant de l'électronique intégrés. On peut par exemple s'imaginer des chandails portant desflexibles intégrés, donnant enréel des informations sur l'état dede la personne qui le porte, et ayant des applications autant enque dans le domaine des sports, de quoi donner espoir pour les prochains Jeux Olympiques !