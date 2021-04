Suivre en direct l'évolution du lithium dans les batteries Li-ion

La charge rapide d'une batterie Li-ion s'accompagne de la formation d'amas de lithium métallique au niveau des électrodes qui détériorent leur fonctionnement, freinant ainsi leur utilisation dans l'industrie automobile. Par des expériences de spectroscopie par(RPE), des équipes du CEMHTI (CNRS/Université d'Orléans) et du LASIRe (CNRS/Université de Lille) ont obtenu des images enréel de la formation de ces amas appelés dendrites lors d'unerapide de la batterie.Les batteries Li-ion largement utilisées dans nos objets portatifs du quotidien font leur entrée dans lesélectriques. L'un des défis de l'industrieest de pouvoir charger rapidement ces batteries, l'objectif affiché à long terme étant une chargeen moins de 10 mn...Mais lors de charges rapides, on constate l'apparition de "dendrites", excroissances demétallique qui se forment par une réaction parasite au niveau des électrodes. Et lorsqu'unepartie de l'électrode négative entre en contact avec l'électrode positive, il se crée un court-circuit qui endommage la batterie et peut provoquer un emballement. Il est essentiel de comprendre comment et pourquoi elles se forment.Des équipes du Laboratoire Conditions extrêmes et: hauteet(CNRS/Université d'Orléans) et du Laboratoire de spectroscopie pour les interactions, la réactivité et l'(CNRS/Université de Lille) ont utilisé une technique spectroscopique, laparamagnétique électronique (ou RPE), pour suivre en temps réel la croissance de ces dendrites. Ainsi, Ils ont pour la première fois obtenu une image de la position spatiale et de la morphologie des dépôts métalliques de lithium, mais aussi et surtout de leur évolution en temps réel au cours d'une charge rapide. Ces travaux, réalisés dans le cadre de l'infrastructure denationale(FR3443), sont publiés dans la revueet devraient permettre, à terme, de mieux contrôler ce phénomène parasite.Charles-Emmanuel Dutoit, Mingxue Tang, Didier Gourier, Jean-Marie Tarascon, Hervé Vezin & Elodie Salager.Monitoring metallic sub-micrometric lithium structures in Li-ion batteries byelectron paramagnetic resonance correlated spectroscopy and imaging2021