Une nouvelle génération de photons intriqués en haute dimension sur puce

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

degré de liberté (La notion de degré de liberté recouvre plusieurs notions en sciences et ingénierie :)

fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)



Image par microscopie électronique d'une microcavité AlGaAs (a) et interférogramme de Hong-Ou-Mandel montrant un comportement bosonique (b) ou fermionique (c) des paires de photons produites.

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon....)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

pompe (Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide.)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

état quantique (En mécanique quantique, l'état d'un système décrit tous les aspects du système physique. Il...)

délai (Un délai est d'après le Wiktionnaire, « un temps accordé pour faire une...)

paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

télécommunications (Les télécommunications sont aujourd’hui définies comme la transmission à distance...)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une...)

Références

Contacts

Université de Paris (L’Université de Paris était l’une des plus importantes et des plus...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Utiliser la fréquence des photons est une voie émergente pour augmenter les performances du traitement quantique de l'information. En exploitant les propriétés optiques d'une puce semiconductrice d'AlGaAs, des physiciennes et des physiciens démontrent ici une méthode nouvelle et versatile de génération et de manipulation d'états photoniques intriqués en, qui offre de nouvelles possibilités pour la réalisation de protocoles de, de calcul et de simulation quantiques de façon tout-intégrée.Les états quantiques intriqués, impliquant par exemple les degrés de liberté dedes électrons ou dedes, jouent un rôle central dans les technologies quantiques. Aujourd'hui un intérêt croissant se porte vers l'intrication dans des degrés de liberté pouvant prendre un grandde valeurs distinctes (haute dimension), ce qui pourrait augmenter énormément laet la sécurité de traitement de l'information quantique. Parmi les différents candidats à ce nouveau paradigme, les états des photons avec leurde fréquence sont particulièrement attractifs, notamment car ils peuvent être transportés de façon robuste dans desoptiques pour des communications à longue distance. Cependant, si la manipulation de la fréquence est bien maîtrisée pour des états classiques deproduits par des lasers, pour des états quantiques comme des paires de photons, il s'agit d'un domainejuste émergent. En particulier, la production à la demande d'états quantiques en fréquence, dès l'étape de génération et avec des dispositifs miniaturisés, n'avait pas encore été démontrée simultanément. C'est ce qu'ont réalisé des chercheuses et des chercheurs du Laboratoireet phénomènes quantiques ( MPQ , CNRS/Univ. de Paris) en collaboration avec le Centre de nanosciences et de nanotechnologies ( C2N , CNRS/Univ. Paris-Saclay).La technique repose sur l'utilisation de la forte non-linéarité du semiconducteur AlGaAs pour générer sur une puce des paires de photons intriqués. Grâce à un éclairage transversal de la puce, lespatial du faisceauà l'origine de la génération des paires (faisceau pompe) permet d'obtenir de façon versatile différentes variétés d'états quantiques, notamment en choisissant leur symétrie. Cette adaptabilité de la génération des paires de photons est un atout important pour la réalisation de protocoles de communication et de calcul quantique ou pour la simulation de problèmes physiques complexes mettant en jeu lades particules. Par ailleurs, l'intégration sur une puce est un autre atout important pour leur exploitation future. Ces résultats sont publiés dans la revuePour générer les paires de photons, une microcaviténon linéaire en AlGaAs en forme de ruban (figure) est éclairée par un faisceau laser par le dessus. Le contrôle du profil spatial de ce faisceau depermet de réaliser l'de la fonction d'des paires de photons générées. D'une part, en modifiant la taille du faisceau, des états anticorrélés, corrélés ou bien séparables en fréquence peuvent être produits à la demande. D'autre part, le contrôle de ladu faisceau de pompe permet de modifier la symétrie de l', les photons produits se comportant alors soit comme des bosons (ce qui correspond à un creux de coïncidences dans une expérience de Hong-Ou-Mandel, voir la figure), soit comme des fermions (pic de coïncidences, voir la figure). Une manière alternative et complémentaire de manipuler la symétrie d'états quantiques à deux photons, publiée en parallèle par les autrices et auteurs dans, est d'exploiter la réflectivité des facettes d'un guide d'onde en AlGaAs pour obtenir une cavité optique non linéaire et produire des peignes de fréquences quantiques: la symétrie des états peut cette fois être contrôlée via la fréquence du faisceau de pompe et l'introduction d'unentre les photons de chaqueCes démonstrations de génération, de contrôle et de manipulation d'états photoniques quantiques en fréquence combinent les avantages d'être réalisées àambiante, aux longueurs d'onde des, et sur des dispositifs semiconducteurs miniaturisés, ce qui ouvre la voie à la réalisation de protocoles complexes de façon tout-intégrée et au déploiement hors des laboratoires de ces technologies basées sur des états quantiques de haute. S. Francesconi, F. Baboux, A. Raymond, N. Fabre, G. Boucher, A. Lemaître, P. Milman, M. Amanti et S. Ducci,, le 9 avril 2020.DOI: 10.1364/OPTICA.379477 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes arXiv et HAL . G. Maltese, M. Amanti, F. Appas, G. Sinnl, A. Lemaître, P. Milman, F. Baboux et S. Ducci,, le 31 janvier 2020.DOI: 10.1038/s41534-019-0237-9 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes arXiv et HAL - Sara Ducci - Professeure à l', Laboratoire matériaux et phénomènes quantiques-sara.ducci at u-paris.fr- Florent Baboux - Maître de conférence à l'de, Laboratoire matériaux et phénomènes quantiques - florent.baboux at u-paris.fr- Communication INP - inp.com at.fr