Une nouvelle planète découverte près de la Terre

Vue d'artiste d'une planète de masse inférieure à la Terre en orbite autour de l'étoile de Barnard

Qu'est-ce qu'une exoplanète ?

À 6 années-lumière de la Terre, une découverte remue l'astronomie. Une nouvelle planète, Barnard b, a été détectée autour d'une naine rouge. Moins massive que la Terre et peu hospitalière, cette exoplanète interroge. Elle fait le tour de son étoile en seulement 3 jours terrestres.L'étoile de Barnard, située dans la constellation du Serpentaire, n'est qu'à quelques pas de notre. Une proximité qui facilite lad'exoplanètes comme Barnard b. Ce sont les observations du(VLT) au Chili qui ont permis cette découverte.Le VLT, grâce à sa capacité à détecter les oscillations d'étoiles sous l'influence de planètes, a confirmé la présence de cette nouvelle exoplanète. En effet, Barnard b est environ vingt fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Avec une température de surface de 125°C, la présence d'eau liquide semble peu probable sur Barnard b. Pourtant, son faible éloignement de l'étoile laisse espérer la détection de planètes moins proche et plus hospitalières.Cette exoplanète se distingue par sa faible masse, la plaçant parmi les rares planètes détectées dont la masse est inférieure à celle de la Terre. Cette caractéristique intéresse particulièrement les astronomes, car elle pourrait révéler des environnements potentiellement habitables. Les données récoltées ouvrent également la voie à d'autres découvertes, enrichissant notre compréhension des systèmes planétaires et des mécanismes qui régissent leur évolution.Les astronomes estiment qu'il pourrait y avoir au moins trois autres exoplanètes en orbite autour de l'étoile de Barnard. Ces hypothèses reposent sur des variations gravitationnelles détectées, qui suggèrent la présence d'autres corps célestes. Pour valider ces indices, des observations supplémentaires sont nécessaires dans les prochaines années.Par ailleurs, l'arrivée prochaine de l'Extremely Large Telescope (ELT) promet de révolutionner notre capacité d'observation des exoplanètes. Avec son miroir de 39 mètres de diamètre, l'ELT sera l'un des télescopes optiques les plus puissants jamais construits. Cet équipement permettra non seulement d'observer des objets célestes encore plus lointains, mais aussi de fournir des détails inédits sur les atmosphères de ces mondes éloignés.Ainsi, la découverte de Barnard b marque une étape importante, mais ce n'est que le début. De nombreuses planètes de faible masse restent encore à découvrir dans notre "arrière-cour" cosmique.Une exoplanète est une planète qui orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil. Découvertes pour la première fois en 1995, ces planètes situées en dehors de notre Système solaire suscitent un grand intérêt. Aujourd'hui, environ 5 700 exoplanètes ont été identifiées grâce à des méthodes avancées de détection.La méthode des vitesses radiales est l'une des techniques les plus courantes pour découvrir des exoplanètes. Lorsqu'une planète orbite autour de son étoile, elle crée une légère oscillation due à l'attraction gravitationnelle. Cette oscillation est mesurée à partir des variations dans le spectre deémis par l'étoile.