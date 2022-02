Une nouvelle planète détectée autour de l'étoile la proche du Soleil

Cette vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) naine rouge (En astronomie, les naines rouges sont les étoiles les moins massives ; en-deçà, ce sont les...)

Sur cette carte figure la vaste constellation australe du Centaure ainsi que la plupart des étoiles visibles à l'œil nu par temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...) cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

Cette image du ciel autour de la brillante étoile Alpha Centauri (Alpha Centauri ou Alpha du Centaure ou Rigil Kentaurus est un système de trois étoiles très...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...)

Dans cette courte vidéo, nous présentons la découverte de la planète Proxima d autour de l'étoile la plus proche du Soleil. Crédit: ESO

Une équipe d'astronomes utilisant le Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (VLT de l'ESO) au Chili a trouvé des preuves de la présence d'une autre planète en orbite autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre. Ce candidatest le troisième détectée dans le système et le plus légèr découvert à ceende cette. Avec uneéquivalente à un quart de celle de la, cette planète est également l'une des exoplanètes les plus légères jamais découvertes."Cette découverte montre que notre voisinle plus proche semble regorger de nouveaux mondes intéressants, à portée d'étude et d'futures", explique João Faria,à l'Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, au Portugal, et auteur principal de l'étude publiée aujourd'hui dans Astronomy & Astrophysics.est l'étoile la plus proche du, située à un peu plus de quatre années-lumière.La planète nouvellement découverte, nommée Proxima d, tourne autour de Proxima Centauri à une distance d'environ quatre millions de kilomètres, soit moins d'un dixième de la distance de Mercure au Soleil. Elle se situe entre l'étoile et la- la zone autour d'une étoile où de l'peut exister à lad'une planète - et ne met que cinq jours pour effectuer une orbite autour de Proxima du Centaure.L'étoile est déjà connue pour abriter deux autres planètes: Proxima b, une planète d'une masse comparable à celle de la Terre qui tourne autour de l'étoile tous les 11 jours et se trouve dans la zone habitable, et la candidate Proxima c, qui est sur une orbite plus longue de cinq ans autour de l'étoile.Proxima b a été découverte il y a quelques années à l'aide de l'instrument HARPS sur lede 3,6 mètres de l'ESO. La découverte a été confirmée en 2020 lorsque les scientifiques ont observé le système Proxima avec un nouvel instrument plus précis sur le VLT de l'ESO - ESPRESSO (pour Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations). C'est au cours de cesplus récentes effectuées avec le VLT que les astronomes ont repéré les premiers indices d'uncorrespondant à unayant une orbite de cinq jours. Comme le signal était très faible, l'équipe a dû effectuer des observations de suivi avec ESPRESSO pour confirmer qu'il était dû à une planète, et non pas simplement à des changements dans l'étoile elle-même."Après avoir obtenu ces nouvelles observations, nous avons pu confirmer ce signal comme étant celui d'un nouveau candidat planète", déclare João Faria. "J'étais enthousiaste à l'idée de relever le défi de détecter un si petit signal et, ce faisant, de découvrir unesi proche de la Terre."Avec à peine un quart de la, Proxima d est l'exoplanète la plus légère jamais mesurée à l'aide de la technique des vitesses radiales, surpassant une planète récemment découverte dans leL 98-59. La technique fonctionne en détectant de minuscules oscillations dans le mouvement d'une étoile créées par lagravitationnelle d'une planète en orbite. L'effet de lade Proxima d est si faible qu'il ne fait bouger Proxima Centauri que d'environ 40 centimètres par(1,44par heure) d'avant en arrière."Cette découverte est extrêmement importante", déclare Pedro Figueira,chargé de l'instrument ESPRESSO à l'ESO au Chili. "Elle montre que la technique des vitesses radiales a le potentiel de dévoiler une population de planètes légères, comme la nôtre, qui devraient être les plus abondantes dans notreet qui peuvent potentiellement accueillir latelle que nous la connaissons.""Ce résultat montre clairement ce dont ESPRESSO est capable et me fait m'interroger sur ce qu'il sera capable de trouver à l'avenir", ajoute João Faria.Lad'autres mondes par ESPRESSO sera renforcée par l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'ESO, actuellement en construction dans led'Atacama, qui sera essentiel pour découvrir et étudier de nombreuses autres planètes autour d'étoiles proches.Cette recherche est présentée dans un article intitulée “A candidate short-period sub-Earth orbiting Proxima Centauri” (doi:10.1051/0004-6361/202142337) publié dans Astronomy & Astrophysics. https://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso2202/eso2202a.pdf