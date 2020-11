Une nouvelle technique de RMN pour étudier les surfaces

Des chercheurs de l'UCCS (CNRS/Université de Lille), de l'AIST (Japon) et de l'entreprise Bruker Biospin ont mis au point une nouvelle technique de polarisation dynamique nucléaire. Retour sur ces résultats parus dans la revue, pour une caractérisation précise et à l'échelle atomique de lade certainsCatalyse hétérogène, puces ADN, matériaux bio-compatibles ou composants pour la: voilà autant d'exemples d'applications qui reposent sur des propriétés de surface. En pleine ère de miniaturisation technologique où les surfaces deviennent prépondérantes, connaître précisément leur structure et surtout lesou molécules présents et leur agencement, souvent différent de celui rencontré au coeur du, est devenu un défi considérable. La spectroscopie de, dite spectroscopie RMN, est une des techniques permettant de sonder laà l'échelle atomique en observant ledes noyaux situés au coeur des atomes.Cependant, une limitation importante de la RMN est son manque de sensibilité, notamment pour l'des surfaces qui ne représentent qu'une très faible fraction des atomes. Pour résoudre ce problème, une approche prometteuse consiste à aimanter les noyaux de surface en utilisant des électrons non appariés, qui sont plus magnétiques que les noyaux. Cette approche, baptisée, a notamment été utilisée avec succès pour augmenter les signaux RMN des noyaux sphériques* situés à la surface des matériaux. Mais elle reste inefficace pour les noyaux non-sphériques, aussi appelés quadripolaires, qui représentent trois-quarts des noyaux. Ainsi, un grandd'éléments chimiques, tels que l', leou le, restent difficiles à détecter.Récemment, des chercheurs de l'UCCS (CNRS/Université de Lille), de l'AIST (Japon) et de l'entreprise Bruker Biospin ont levé ce verrou en mettant auune approche qui permet de transférer efficacement l'aimantation des électrons aux noyaux quadripolaires via les protons de surface. Cette nouvelle technique de polarisation dynamique nucléaire leur a permis d'observer des noyauxO,Mo,Ti etZn en surface. Ils ont ainsi pu identifier les sites acides de Brønsted deà base d'desupporté sur TiO, notamment utilisés pour les procédés de valorisation de la. Les chercheurs ont également pu déterminer la nature des phases présentes à la surface de nanoparticules d'oxyde de zinc dopé à l'utilisées dans certains panneaux solaires ou écrans à. Ces résultats, publiés dans, ouvrent la voie vers la caractérisation précise et à l'échelle atomique de la surface de nombreux matériaux contenant des noyaux non visibles par RMN conventionnelle.*dits de= ½, tels queC,N ouSi.Hiroki Nagashima, Julien Trebosc, Yoshihiro Kon, Kazuhiko Sato, Olivier Lafon et Jean-Paul Amoureux.,2020, 142, 10659.- Olivier Lafon - Professeur à l'Unité deetdu solide (UCCS) - olivier.lafon at univ-lille1.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour lade chimie du- anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr