Technologie de pointe mondiale pour les analyses par RMN et DNP

Illustration: CEA IRIG

La Polarisation Dynamique Nucléaire permet d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur la sensibilité de la RMN conventionnelle à l'état solide. Les chercheur de l'Irig qui depuis plus de dix années de recherche et développement pour lever de nombreux verrous technologiques viennent d'obtenir des résultats scientifiques auparavant inaccessibles, même avec les meilleurs prototypes.Grâce à de multiples développements méthodologiques et instrumentaux, il existe actuellement un faisceau de techniques complémentaires qui permettent de caractériser finement la structure des. Laest une de ces techniques. Elle permet d'acquérir desspectrales souvent uniques, mais nécessitant parfois de très longsd'et de traitements des données. Une voie d'amélioration de cette technique, appelée(DNP), consiste à hyperpolariser unen rotation et à très basse. Cette approche permet d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur la sensibilité de la RMN conventionnelle à l'état solide. Or, avec les instruments commercialisés jusqu'à présent, il n'était pas possible de travailler en dessous de 100 K,en contrôlant lade rotation du porte-échantillon.Les chercheurs de l'Irig ont consacré plus de dix années deet développement pour lever ces nombreux verrous technologiques, répondant aux exigences des analyses à très basses températures. Lede leurs travaux compte plusieurs preuves de concepts d'mécaniques, thermiques et fluidiques, protégé par un portefeuille de plusieurs brevets internationaux. Le dernier brevet en date concerne l'innovation du système cryogénique, qui parvient à préserver les performances thermiques grâce à la subtilité des mécanismes pour ne pas perturber les analyses.La dernière étape de R&D a été réalisée en partenariat avec des ingénieurs de la société BRUKER, leader mondial enpour la RMN. Cette collaboration a permis de finaliser l'assemblage du détecteur-sonde sur site, à Grenoble. A noter, la prouesse technique pour parvenir à assembler les différents composants, minutieusement imbriqués comme des "poupées russes", au creux de l'de seulement 76 mm de: PAVLOT est un cryostat ultra-compact qui pourrait tenir dans une boîte à chaussures ! Laest combinée avec le dispositif de conditionnement "SACRYPAN", autonome encryogénique, pour fonctionner en continu à la très basse température de 40 K. De plus, grâce à une fréquence de rotation de 10 000 tours par, les caractéristiques de cet équipement de haut niveau en font une des figures de référence mondiale. L'instrument est en exploitation depuis le second semestre 2021.Des résultats scientifiques auparavant inaccessibles, même avec les meilleurs prototypes, ont été obtenus. Dudeenvironnemental et économique, le fonctionnement est bien moins énergivore que le premier prototype conçu il y a quelques années par ces mêmes chercheurs. En effet, l'approvisionnement quotidien enqui coûtait quelques milliers d'euros a été avantageusement remplacé par une connexion électrique alimentée pour un coût d'une centaine d'euros. Lorsqu'il est comparé au seul prototype concurrent, cet instrument mis au point par les chercheurs de l'Irig est 5 fois moins consommateur d'. Les développements de l'instrument se poursuivent et ont dès à présent permis d'obtenir des résultats scientifiques inédits. La conception et la mise au point d'une version de type "industrielle" sont très avancées et permettront un transfert technologique vers un industriel.