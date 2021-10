RMN ou IRM: les bienfaits de la polarisation dynamique nucléaire

© Sami Jannin

Référence:

Contacts:

Pour pouvoir observer des molécules cibles par RMN ou IRM, on peut utiliser la polarisation nucléaire dynamique par dissolution (d-DNP) qui permet d'amplifier de facteurs de plusieurs milliers leur polarisation, nécessaire à leur détection. Mais la durée detrès courte (quelques secondes) de l'état hyperpolarisé nécessite de réaliser cette hyperpolarisation sur place.Les scientifiques du Centre de RMN à très hauts champs de Lyon (CNRS/Université de Lyon/Université Lyon 1/ENS de Lyon), en partenariat avec la société Bruker, ont développé des techniques permettant d'étendre ces durées de vie à plusieursafin de pouvoir transporter les molécules hyperpolarisées du lieu de préparation jusqu'aux instruments de mesure. Un résultat qui devrait rendre plus accessible cette technique actuellement coûteuse et lourde à mettre en oeuvre.Ladynamique(*) par dissolution (d-DNP) est une méthode analytique récente (2003) permettant d'amplifier par des facteurs de plusieurs milliers la polarisation de molécules cibles, pour faciliter leur détection par les équipements RMN ou IRM conventionnels.Bien que cette technique ait ouvert des perspectives révolutionnaires comme le suivietdes transformations chimiques des molécules cibles, que ce soit pour la détection d'intermédiaires réactionnels, les cinétiques de métabolisation ou encore la détection précoce de tumeurs, son utilisation àreste encore limitée. Deux raisons font obstacle à son déploiement à plus grande échelle: la difficulté d'obtenir des solutions pures, sans contaminants, et la durée de vie de l'état hyperpolarisé des molécules cibles, quelques secondes, qui nécessite de réaliser l'hyperpolarisation (procédé complexe et coûteux) sur le lieu d'analyse.Les scientifiques du Centre de RMN à très hauts champs de Lyon (CNRS/Université de Lyon/Université Lyon 1/ENS de Lyon), en partenariat avec la société Bruker, proposent une nouvelle technique permettant d'étendre ces durées de vie à plusieurs heures afin de pouvoir transporter les molécules hyperpolarisées, et d'imaginer, par exemple, des centres spécifiques de préparation à l'instar de ce qui est actuellement mis en place pour des traceurs radio-isotopiques.En collaboration avec une équipe du Laboratoire, polymères et procédés (CNRS/Université de Lyon 1/CPE Lyon), une nouvellede polymères poreux contenant des radicaux stables (appelés HYPOPs) a été. Ils montrent que des solutions de molécules cibles imprégnées dans les HYPOPs peuvent non seulement être hyperpolarisées rapidement et de manière efficace, mais que cette polarisation peut être conservée pendant plus de 6 h à très basse(hélium liquide) avant une simple extraction parpressurisée.Ces résultats, à retrouver dans la revueCommunications, devraient permettre d'envisager maintenant le déploiement de cette technique en routine dans de nombreux domaines allant de la chimie analytique aux analyses médicales in-vivo très complexes.Théo El Daraï,Samuel F. Cousin,Quentin Stern,Morgan Ceillier,James Kempf, Dmitry Eshchenko, Roberto Melzi, Marc Schnell, Laurent Gremillard, Aurélien Bornet,Milani,Basile Vuichoud,Olivier Cala,Damien Montarnal & Sami Jannin.Porous Functionalized Polymers enable Generating and Transporting Hyperpolarized Mixtures of Metabolites- Sami Jannin - Enseignantau Centre de RMN à très hauts champs de Lyon - sami.jannin at univ-lyon1.fr- Stéphanie Younès - Responsablede chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr