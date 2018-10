Sur le même thême

Nouvelle vision pour la physique des particules en Europe

L'expérience CMS du LHC (Image: Maximilien Brice/CERN)

Lors de sa cent quatre-vingt-dixième session, le Conseil du CERN a lancé formellement la mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules, un processus de deux ans auquel participera toute la communauté, qui vise à définir une vision commune de l'avenir de la discipline en. Le processus devrait s'achever en mai 2020 avec l'approbation de la, par le Conseil du CERN.a déclaré Sijbrand de Jong, président du Conseil du CERN.La découverte dude Higgs au Grandde hadrons (LHC) a ouvert un axe denouveau. La connaissance approfondie de cette particule très particulière reste un sujet central des recherches menées au LHC et auprès descollisionneurs,comme les mesures de précision d'autres paramètres du Modèle standard et les recherches sur des phénomènes de nouvelle. Pourquoi y a-t-il bien plus deque d'dans l'Univers ? Qu'est-ce que la, qui constitue l'essentiel de l'Univers ? Ces questions font partie des énigmes les plus importantes de la physique moderne.a déclaré Halina Abramovicz, présidente du Groupe sur la stratégie européenne.Un programme consacré à la physique au-delà des collisionneurs a également été mis sur pied par le CERN dans le but d'explorer des projets complémentaires des collisionneurs de haute, dans la perspective d'une plus grande diversitédes projets du CERN.a déclaré la Directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti.Afin d'éclairer ce processus très important, la communauté de la physique des particules - universités, laboratoires et instituts nationaux - a été invitée à soumettre des contributions écrites d'ici au 18 décembre 2018. L'étape suivante sera un Symposium scientifique public, qui se tiendra à Grenade (Espagne) du 13 au 16 mai, durant lequel la communauté sera invitée à débattre des orientations futures de la physique européenne des particules. Un " Cahier d'information " sera ensuite rédigé, puis une Réunion de rédaction de la stratégie aura lieu à Bas Honef (Allemagne), du 20 au 24 janvier 2020.À Bad Honnef, le Groupe sur la stratégie européenne, qui rassemble des représentants des États membres du CERN et des grands laboratoires européens actifs dans la discipline, ainsi que des représentants des communautés de la physique des particules hors d'Europe, rédigera la stratégie finale mise à jour, qui sera soumise pour approbation par le Conseil du CERN lors d'une session spéciale en mai 2020., a ajouté le Président du Conseil du CERN, Sijbrand de Jong.L'établissement d'une stratégie pour la physique des particules en Europe est un processus ouvert et inclusif. Basé sur des éléments factuels, il tient compte du paysage mondial de la physique des particules et des développements dans des domaines connexes. Le processus a été mis en place à l'initiative du Conseil du CERN dans le but de coordonner les activités menées au sein d'une vaste communauté internationale, en constante évolution, afin d'optimiser l'efficacité de l'scientifique. Lancé par le Conseil du CERN en 2005, il a donné lieu à un, adopté par le Conseil en 2006 et mis à jour en 2013.