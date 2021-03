Une nouvelle voie pour les composants spintroniques

Figure 1: Schéma de deux nanostructures qui ont permis d'établir la plus grande efficacité de GdFeCo/Cu par rapport à Pt pour produire un courant de spin (JS) à partir de l' injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :) charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

La spintronique offre des solutions nouvelles à la réalisation de composants mémoire et logique basés sur le transport d'aimantation par des courants d'électrons dits courants de spin. Les physiciennes et les physiciens démontrent ici une nouvelle façon de contrôler l'aimantation des dispositifs en générant ces courants à l'intérieur demagnétiques sans l'intervention deexterne.Dans les composants appelés SOT-RAM, le couple qui commute l'aimantation d'une couche magnétique est généré par l'injection du courant de spin produit par des interactions relativistes de type spin-orbite dans unedelourd comme Pt. Des chercheuses et des chercheurs de l'Jean Lamour ( IJL , CNRS/Univ. Lorraine), l'Unité mixte de UMPhy , CNRS/Thales/Université Paris-Saclay), l'de l'Arizona (Etats-Unis), l'Université de Nanyang (Singapour) et l'Université Nationale d'au Pérou démontrent ici l'existence de courants de spin internes et de couples auto-induits dans la couche magnétique elle-même sansd'élément externe.Le premier résultat est que des matériaux magnétiques peuvent être eux-mêmes une source de courant de spin: en utilisant des couches minces ferrimagnétiques amorphes de GdFeCo, on obtient une production de courant de spin 20 fois plus importante dans une bicouche GdFeCo/Cu qu'en utilisant le métal lourd Pt. Un second résultat est également prometteur: les courants de spin générés dans GdFeCo/Cu créent de forts couples auto-induits sur l'aimantation de GdFeCo sansde métal lourd externe. Ces résultats sont publiés dans la revueCe travail conduit à desplus simples pour les dispositifs de type SOT-RAM. Cette voie est aussi prometteuse pour la manipulation des pseudo-particules magnétiques topologiques appelées skyrmions. C'est une nouvelle plateforme à développer en spin-orbitronique.Current-induced spin torques on single GdFeCo magnetic layers.David Céspedes-Berrocal,Damas, Sébastien Petit-Watelot, Davide Maccariello,Tang, Aldo Arriola-Córdova, Pierre Vallobra, Yong Xu, Jean-Loïs Bello, Elodie Martin, Sylvie Migot, Jaafar Ghanbaja, Shufeng Zhang, Michel Hehn, Stéphane Mangin, Christos Panagopoulos, Vincent Cros,, and Juan-Carlos Rojas-Sánchez.,, le 19 février 2021.DOI: doi.org/10.1002/adma.202007047 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes hal et arXiv