Observation de changements surprenants dans les températures de Neptune

pôle sud (Le pôle Sud est le point le plus au sud de la surface de la Terre, diamétralement...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

austral (Le mot austral (du latin australis) est un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

saison (La saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

hémisphère sud (L'hémisphère sud ou hémisphère austral est la moitié du globe terrestre...)

solstice (Le solstice est un événement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Jet Propulsion Laboratory (Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), basé à Pasadena aux États-Unis, est une joint-venture entre...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde...)

atmosphère de Neptune (L’atmosphère de Neptune est proche de celle d'Uranus. Elle représente entre 5 et...)

stratosphère (La stratosphère est la seconde couche de l'atmosphère terrestre, se situant au-dessus de la...)

tableau (Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système...)

désert (Le mot désert désigne aujourd’hui une zone stérile ou peu propice à la...)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

télescope spatial Spitzer (Le télescope spatial Spitzer est le plus gros télescope infrarouge lancé par la NASA. Ces...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

Subaru (Subaru est un constructeur automobile japonais, né en 1956, et faisant partir du groupe Fuji Heavy...)

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

Hawaï (Hawaï ou Hawaii (en hawaïen : Hawai‘i ; en anglais : Hawaii) est un...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

cycle solaire (Un cycle solaire est une période pendant laquelle l'activité du Soleil varie en reproduisant les...)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

télescope spatial (Un télescope spatial est un télescope placé au delà de l'atmosphère. Le...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

Tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Une équipe internationale d'astronomes a utilisé des télescopes terrestres, dont le Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (VLT de l'ESO), pour suivre les températures atmosphériques de Neptune sur une période de 17 ans. Ils ont constaté une baisse surprenante des températures globales de Neptune, suivie d'un réchauffement spectaculaire à son"Ce changement était inattendu", explique Michael Roman, posdoctorant associé à l'de Leicester, au Royaume-Uni, et auteur principal de l'étude publiée aujourd'hui dans The PlanetaryJournal. "Comme nous avons observé Neptune au début de son été, nous nous attendions à ce que les températures se réchauffent lentement, et non à ce qu'elles se refroidissent."Comme la, Neptune connaît des saisons lorsqu'elle tournedu. Cependant, unede Neptune dure environ 40 ans, unede Neptune durant 165 années terrestres. L'été est arrivé dans l'de Neptune depuis 2005, et les astronomes étaient impatients de voir comment les températures changeaient après led'été austral.Les astronomes ont examiné près de 100 images infrarouges thermiques de Neptune, prises sur une période de 17 ans, afin de reconstituer les tendances générales de lade lade manière plus détaillée que jamais.Cesont montré que, malgré l'arrivée de l'été austral, la plupart de la planète s'était progressivement refroidie au cours des deux dernières décennies. La températureglobale de Neptune a baissé de 8 °C entre 2003 et 2018.Les astronomes ont ensuite été surpris de découvrir un réchauffement spectaculaire du pôlede Neptune au cours des deux dernières années de leurs, lorsque les températures ont rapidement augmenté de 11 °C entre 2018 et 2020. Bien que le vortex polaire chaud de Neptune soit connu depuis de nombreuses années, un réchauffement polaire aussi rapide n'avait jamais été observé auparavant sur la planète."Nos données couvrent moins de la moitié d'une saison de Neptune, donc personne ne s'attendait à voir des changements importants et rapides", explique le co-auteur Glenn Orton,principal au(JPL) de Caltech aux États-Unis.Les astronomes ont mesuré la température de Neptune à l'aide de caméras thermiques qui fonctionnent en mesurant laémise par les objets astronomiques. Pour leur analyse, l'équipe a combiné toutes les images existantes de Neptune recueillies au cours des deux dernières décennies par des télescopes terrestres. Ils ont étudié la lumière infrarouge émise par une couche de l'appelée. Cela a permis à l'équipe de dresser unde la température de Neptune et de ses variations pendant une partie de son été austral.Parce que Neptune se trouve à environ 4,5 milliards deet qu'elle est très froide, la température moyenne de la planète atteignant environ -220°C, mesurer sa température depuis la Terre n'est pas une tâche facile. "Ce type d'étude n'est possible qu'avec des images infrarouges sensibles provenant de grands télescopes comme le VLT qui peuvent observer clairement Neptune, et celles-ci ne sont disponibles que depuis une vingtaine d'années", explique le co-auteur Leigh Fletcher, professeur à l'université de Leicester.Environ un tiers de toutes les images prises provenaient de l'instrument VISIR (VLT Imager and Spectrometer for mid-InfraRed) sur le VLT de l'ESO dans led'Atacama au Chili. Grâce à la taille duet à l'du, la résolution et la qualité des données sont très élevées, offrant ainsi les images les plus claires de Neptune. L'équipe a également utilisé les données dude laet des images prises avec le télescope Gemini Sud au Chili, ainsi qu'avec le télescope, le télescope Keck et le télescope Gemini, tous situés àLes variations de température de Neptune étant si inattendues, les astronomes ne savent pas encore ce qui a pu les provoquer. Elles pourraient être dues à des changements dans lade la stratosphère de Neptune, à des phénomènes météorologiques aléatoires, ou même au. D'autres observations seront nécessaires dans les années à venir pour explorer les raisons de ces fluctuations. Lestélescopes terrestres comme l'ELT (Extremely Large Telescope) de l'ESO pourraient observer les changements de température de ce type de manière plus détaillée, tandis que leJames Webb de la NASA/ESA/CSA fournira de nouvelles cartes sans précédent de la chimie et de la température de l'de Neptune."Je pense que Neptune est en soi très intrigante pour beaucoup d'entre nous, car nous en savons encore très peu sur elle", déclare Michael Roman. "cela laisse entrevoir une image plus complexe de l'atmosphère de Neptune et de la façon dont elle évolue avec le".