Une enveloppe à la température inimaginable entoure notre galaxie: d'où vient-elle ? 🔥

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'illustration volontairement exagérée

Le disque de la Voie lactée est entouré d'une enveloppe gazeuse d'une température inimaginable. Cette découverte récente intrigue les chercheurs, qui cherchent à comprendre les mécanismes derrière cette chaleur extrême, de l'ordre de plusieurs millions de degrés.Depuis plusieurs décennies, les astronomes savent que notre galaxie est entourée d'un vaste halo de gaz. Ce gaz, bien que difficile à observer en raison de sa faible densité, s'étend jusqu'à 700 000 années-lumière et affiche unede quelques millions de degrés. Les forces gravitationnelles de lapourraient expliquer une partie de ce phénomène, mais de nouveaux indices laissent penser que des processus encore plus énergétiques sont à l'œuvre.Des chercheurs de l'Institut de recherche Raman (RRI) et leurs collaborateurs ont récemment analysé des signaux émis par cettechaude. À travers des études publiées dans, ils proposent un modèle liant cetteaux étoiles massives en fin de vie. Ces étoiles, après leuren supernovae, projettent de grandes quantités d'et enrichissent le gaz environnant en éléments chimiques complexes.Ces explosions, qui surviennent dans des régions du disque galactique où la formation d'étoiles est intense, seraient responsables d'un réchauffement constant du gaz environnant. Ce gaz, porté à des températures de 10 millions de degrés Kelvin, se dilate et forme un halo chaud autour du disque. En se déplaçant, une partie de ce gaz retourne vers le disque ou s'échappe dans l'espace intergalactique.L'analyse des spectres lumineux de quasars distants a confirmé la présence de gaz enrichi en éléments comme le magnésium et le soufre. Ces signatures chimiques, résultant de réactions nucléaires au cœur des étoiles massives, ont donné des indices cruciaux sur la composition du gaz chaud et sur son origine. Ce gaz absorbe également lades sources lointaines, créant des raies d'distinctives.Un autre phénomène intriguant est lié aux étoiles dites "évadées". Ces étoiles, expulsées du disque galactique, explosent parfois en supernovae en dehors de celui-ci, créant des poches localisées de gaz chauffé.Ce modèle pourrait aider à mieux comprendre les processus énergétiques au sein de la Voie lactée. En analysant les émissions X et en étendant les observations à d'autres fréquences, les chercheurs espèrent affiner ces hypothèses et percer les mystères de ce gaz brulant.