Observation en direct de l'avenir de notre système solaire

Des astronomes ont découvert le premier système planétaire confirmé analogue au nôtre une fois que le Soleil aura atteint la fin de sa vie, dans environ cinq milliards d'années. Il est constitué d'une planète géante gazeuse 40% plus massive que Jupiter et dont l'est similaire à celle de Jupiter, qui tourned'une40% moinsque le. La naine blanche est leultime de l'évolution des étoiles de la, comme notre Soleil. L'étude, en partie réalisée à l'd'de, a été publiée dans la revue Nature.Lors des dernières étapes du cycle de, unebrûlel'de son noyau et se transforme en étoile. Elle s'effondre ensuite sur elle-même,un noyau chaud et dense, généralement de la taille de lamais renfermant une demie: une naine blanche. Les astronomes cherchent à comprendre si les planètes peuvent survivre à cette suite d'événements. Mais ces cadavres stellaires sont très petits et n'ont plus lenécessaire pour rayonner comme avant ; ils sont beaucoup moins lumineux que les autres étoiles, et donc difficiles à observer.Après avoir détecté l'effet gravitationnel du système sur une étoile du centre de la, les chercheurs ont obtenu des images à haute résolution angulaire à l'observatoire Keck, à. L'équipe s'est alors rendue compte que l'étoile-hôte n'était pas assez brillante pour être une étoile ordinaire. Lesexcluent aussi la possibilité d'unecomme hôte. "Nous avons également exclu la possibilité d'une étoile à neutrons ou d'un. Cela signifie que laest en orbite autour d'une étoile morte, une naine blanche", déclare Jean-Philippe Beaulieu. Cette découverte s'inscrit dans un vastevisant à déterminer l'abondance et les caractéristiques des planètes ayant survécu aux dernières phases de l'évolution stellaire de leur étoile.J. W. Blackman, J. P. Beaulieu, D. P. Bennett, C. Danielski, C. Alard, A. A. Cole, A. Vandorou, C. Ranc, S. K. Terry, A. Bhattacharya, I. Bond, E. Bachelet, D. Veras, N. Koshimoto, V. Batista & J. B. Marquette. Nature 598, 272-275 (2021)Voir aussi la page: https://www.cold-worlds.com/resultats-importants/une-nouvelle-decouverte-en-2021/ - Jean-Philippe Beaulieu - Institut d'astrophysique de Paris (IAP) - beaulieu at iap.fr- Clément Ranc - Institut d'astrophysique de Paris (IAP) - ranc at iap.frBlackman - Université de Tasmanie,- joshua.blackman at utas.edu.au