Sur le même thême

Origine des étoiles: première expérience sur LMJ-PETAL, une des plus grandes installations laser au monde

Le 4 octobre 2018, à l'Institut Lasers et Plasmas au Barp, seront présentées les capacités d'exploration des phénomènes physiques extrêmes qu'offre l'installation LMJ-PETAL, une des deux plus grandes installations laser au monde. Les premiers résultats expérimentaux obtenus fin 2017 y seront également exposés. Cette présentation aura lieu dans le cadre de la première conférencedes utilisateurs de LMJ-PETAL, les 4 et 5 octobre à l'ILP.Le couplage dumultipetawatt de hautePETAL aux faisceaux nanoseconde du LMJ s'inscrit dans lad'ouverture et de partage du LMJ avec la communauté de la, décidée au début des années 2000 par le ministère de la Défense (aujourd'hui ministère des Armées). Les scientifiques bénéficient ainsi, depuis 2017, de 20 à 30 % dudisponible de LMJ-PETAL pour conduire leurs recherches sur la connaissance de l', lapar confinement inertiel, la production d'ions pour des applications médicales....Les résultats de la première, portent sur l'étude de la génération et de l'des champs magnétiques dans l'univers. Ces champs magnétiques "amplifiés" sont susceptibles de jouer un rôle essentiel dans le processus de formation des étoiles.