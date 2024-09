Bientôt des sous-marins chinois équipés de lasers pour détruire discrètement des satellites ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La Chine a récemment dévoilé une avancée technologique qui pourrait transformer les stratégies de défense spatiale.Selon une étude menée par l'Armée de Libération du Peuple (APL), le pays serait capable de neutraliser des satellites, tels que ceux du réseau Starlink, en utilisant des sous-marins équipés de lasers de haute puissance. Cette innovation pourrait offrir à la Chine un moyen de défendre ses intérêts sans exposer ses forces armées à des représailles directes.L'étude décrit un sous-marin doté d'un laser capable de rester submergéen déployant unoptoélectronique pour viser lesCette arme permettrait d'attaquer en toute discrétion, évitant les risques associés aux missiles sol-air, souvent repérables par les panaches de fumée qu'ils produisent. Wang Dan, professeur à l'Académie Navale des Sous-marins, affirme que cettepourrait être déployée massivement pour contrer les menaces pesant sur la Chine, notamment en réponse à des réseaux satellitaires denses et résilients comme Starlink.L'un des principaux défis dans les missions anti-satellites est la discrétion. Les attaques de missiles, bien que courantes, laissent des traces visibles, révélant la position de l'attaquant et le rendant vulnérable. Les lasers, en revanche, offrent une solution plus furtive.Selon l'équipe de Wang Dan, les satellites Starlink, en raison de leur nombre et de leur redondance, rendent inefficaces les méthodes traditionnelles de destruction. Même si plusieurs satellites sont détruits, d'autres prennent rapidement le relais, ce qui complique la tâche des attaquants.Le document publié par l'équipe de Wang Dan détaille le processus d'attaque: un ou plusieurs sous-marins sont déployés dans une zone maritime spécifique, où ils attendent que les satellites passent à portée. Le laser est ensuite activé au moment optimal pour maximiser les chances de succès. Ce développement souligne l'évolution rapide des capacités militaires sous-marines, qui pourraient jouer un rôle central dans les futures stratégies de guerre spatiale.Cette nouvelle capacité de la Chine pourrait avoir des implications majeures pour la sécurité internationale, notamment en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs dans l'espace. Les satellites de communication et de reconnaissance étant de plus en plus essentiels aux opérations militaires, la capacité de les neutraliser sans se faire repérer pourrait modifier considérablement les dynamiques de conflit.