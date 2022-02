L'oxygène de la Terre primitive nous éclaire sur les débuts de la vie

Galen Halverson, professeur à l'Université McGill, explore les dépôts de roches ferrugineuses sur une crête rocheuse des Monts Wernecke (Yukon, Canada). Photo: Maxwell Lechte

Les roches ferrugineuses sont des roches sédimentaires qui se sont déposées le long des littoraux il y a des millions d'années. Elles contiennent beaucoup de granules d'oxyde de fer qui renferment des indicateurs chimiques sur la quantité d'oxygène présent au moment de leur formation. Photo: Maxwell Lechte

Les roches ferrugineuses contenues dans les couches sédimentaires du Grand Canyon (Arizona, États-Unis) abritent des indices sur les anciens environnements marins. Photo: Susannah Porter

L'étude

À quel moment le taux d'oxygène sur Terre a-t-il été suffisant pour soutenir la vie animale ? Des chercheurs de l'Université McGill ont découvert que l'augmentation du taux d'oxygène concordait avec l'évolution et l'expansion des écosystèmes complexes d'eucaryotes. Leur découverte constitue la preuve la plus solide à ceque les niveaux d'extrêmement faibles ont grandement limité l'évolution pendant des milliards d'années."Jusqu'à maintenant, il y avait d'importantes lacunes dans notre compréhension des facteurs environnementaux qui ont contribué aux débuts de l'évolution. Il y avait peu d'oxygène sur laprimitive, puis le taux d'oxygène à las'est mis à augmenter jusqu'à ce qu'il soit suffisant pour laanimale. Mais les estimations du moment où cette augmentation s'était produite variaient de plus d'und'années; on pensait même qu'elle pouvait avoir eu lieu bien avant l'apparition des animaux", explique Maxwell Lechte,postdoctoral au Département des sciences de la Terre et des planètes de l'travaillant sous la direction de Galen Halverson.Des roches qui en disent long sur les débuts de la vie Pour trouver des réponses, les chercheurs ont examiné des roches sédimentaires riches enqui se sont déposées dans d'anciennes zones côtières des quatre coins du. En analysant la composition chimique de ce fer, les chercheurs ont pu estimer lad'oxygène présente sur Terre lors de la formation des roches et les répercussions possibles de ce taux sur les premières formes de vies comme les microorganismes eucaryotes, ancêtres des animaux modernes."Ces roches ferrugineuses nous renseignent sur le taux d'oxygène présent dans les environnements marins peu profonds, où la vie évoluait. Il aurait pu correspondre à moins de 1 % environ du taux d'oxygène actuel, ce qui aurait eu d'énormes répercussions sur laécologique", fait observer Changle Wang, chercheur de l'chinoise des sciences qui a dirigé l'étude avec Maxwell Lechte."Le taux d'oxygène est resté faible jusqu'à il y a environ 800 millions d'années, soit au moment où les écosystèmes complexes ont commencé à augmenter, comme on peut le constater dans les roches. Donc, si des eucaryotes complexes existaient avant cela, leur habitats auraient été restreint par le faible taux d'oxygène", ajoute Maxwell Lechte.La Terre demeure le seul endroit connu dans l'où l'on trouve de la vie. De nos jours, l'et lesde la Terre sont riches en oxygène, mais ce ne fut pas toujours le cas. Ils ont été oxygénés grâce à la, processus que les plantes et d'autres organismes utilisent pour transformer laen, libérant ainsi de l'oxygène dans l'atmosphère et créant les conditions nécessaires à laet à la vie animale.À lade signes de vie hors de notreSelon les chercheurs, ces découvertes donnent à penser que le taux d'oxygène dans l'est demeuré faible pendant des milliards d'années. Ce constat a une incidence importante sur la recherche de signes de vie à l'extérieur de notre système solaire, puisque lesd'oxygène atmosphérique sont des indicateurs de vie actuelle ou passée sur une: c'est ce que les scientifiques appellent une "biosignature".En étudiant l', les scientifiques tentent d'estimer le taux d'oxygène qui permet aux planètes telluriques de se stabiliser. Si cette stabilisation peut intervenir à un faible taux d'oxygène atmosphérique, comme semblent l'indiquer les découvertes des chercheurs, le meilleur moyen de détecter de l'oxygène sera la recherche de l', sous-produit photochimique de l'oxygène, selon les chercheurs."Comme l'ozone absorbe une grande partie des rayons ultraviolets, il est possible de le détecter même lorsque le taux d'oxygène atmosphérique est faible. Ce travail met en évidence le fait que la détection des ultraviolets au moyen de télescopes spatiaux augmentera considérablement nos chances de trouver des signes de vie sur des planètes à l'extérieur de notre système solaire", soutient Noah Planavsky, biogéochimiste à l'Selon les chercheurs, unegéochimique plusdes roches de cette époque permettra aux scientifiques de brosser un portrait plus clair de l'évolution des taux d'oxygène durant cette période et de mieux comprendre les rétroactions sur le cyclede l'oxygène."Strong evidence for a weakly oxygenated ocean-atmosphere system during the Proterozoic" par Changle Wang, Maxwell Lechte, Christopher Reinhard, Dan Asael, Devon Cole, Galen Halverson, Susannah Porter, Nir Galili, Itay Halevy, Robert Rainbird, Timothy Lyons, et Noah Planavsky a été publiée dansDOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2116101119