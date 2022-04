Un pas de plus vers les "organes sur puce"



AdobeStock_anamejia18

culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

physiologie (La physiologie (du grec φύσις, phusis, la nature, et...)

in vitro (In vitro (en latin : « dans le verre ») signifie un test en tube, ou, plus...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la...)

microfluidique (La microfluidique est la science et la technologie des systèmes manipulant des fluides et dont...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...)

insuline (L'insuline (du latin insula, île) est une hormone peptidique sécrétée par les...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

polymère (Un polymère (étymologie : du grec pollus, plusieurs, et meros, partie) est un...)

thermoplastique (Une matière thermoplastique désigne une matière qui se ramollit (parfois on observe...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui...)

diabète (Le diabète présente plusieurs formes, qui ont toutes en commun des urines abondantes...)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement...)

animal (Un animal (du latin animus, esprit, ou principe vital) est, selon la classification classique, un...)

Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives

Acteur (Un acteur est un artiste qui incarne un personnage dans un film, dans une pièce de théâtre, à...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Afin de répondre aux besoins de la médecine personnalisée et de proposer une alternative aux tests animaux lorsqu'ils ne sont pas adaptés, les scientifiques tentent de maintenir des cellules et des organoïdes humains en "". C'est ce qu'ont réussi à faire des chercheurs du CEA avec des îlots de Langerhans, dans le cadre duPanache.Les "organes sur puce" permettent de reconstituer des tissus et des organes miniatures modélisant laet les pathologies humaines. Ils sont le plus souvent constitués de cellules cultivéesen trois, grâce à des technologies telles que la microélectronique, l'cellulaire, laet les nanocapteurs. Le CEA, qui regroupe toutes ces compétences, vient de faire un pas significatif dans cette direction en réussissant à maintenir vivant et fonctionnel un îlot de Langerhans dans un composant microfluidique pendant unDans le cadre du projet Panache, les chercheurs du CEA-Leti en collaboration avec ceux du CEA-Irig, ont en effet réussi à reproduire unle plus naturel possible pour maintenir en état de fonctionnement cet amas de cellules pancréatiques sphérique de 150 à 500 microns deà l'origine de la sécrétion d'. Dans un premier, ils ont réalisé un composant microfluidique endans lequel des microstructures (canaux, piliers...) sont imprimées par embossage à chaud, et recouvert d'un capot scellé thermiquement. A l'intérieur de cet environnement géométriquement adapté, les îlots de Langerhans baignent dans un hydrogel mimant la matrice extracellulaire, et dans lequel des cellules endothéliales sont mises en culture. Celles-ci ont la particularité de s'auto-organiser pour former unde l'îlot avec lequel il se connecte pour permettre lades nutriments via leimposé dans le système microfluidique. La présence de cellules supports complète ce dispositif, qui a permis de maintenir le réseau endothélial en état fonctionnel pendant 43Ces travaux peuvent être transposés à d'autres types de cellules et donc d'organes, et le dispositif agrémenté deen tous genres à des fins d'et de surveillance de la composition du milieu et des sécrétions. Les organes sur puce serviront à comprendre les mécanismes de pathogénèses (ici le lien entreetpar exemple), faciliteront le développement de médicaments en permettant de réaliser les étapes pré-cliniques in vitro plutôt que chez l', amélioreront l'efficacité de la personnalisation des traitements, etc.majeur de la, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines: énergies bas, défense et sécurité, technologies pour l'information et technologies pour la