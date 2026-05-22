🪐 Le patron de la NASA veut redonner à Pluton son statut de planète

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Le chef de la NASA Jared Isaacman témoigne lors d'une audience sur le budget 2027 de l'agence.

Crédit: NASA/Joel Kowsky

La ceinture de Kuiper: un réservoir de mondes glacés

Il y a vingt ans, Pluton perdait son statut de planète, une décision qui suscite toujours des débats. Aujourd'hui, le nouveau chef de la NASA, Jared Isaacman, souhaite lui redonner ses lettres de noblesse. Lors d'une audition au Sénat américain, il a clairement exprimé son soutien à cette cause, promettant de travailler avec la communautépour réexaminer cette classification.Pour comprendre ce débat, il faut revenir aux règles établies en 2006 par l'Union astronomique internationale (UAI). Trois critères ont été fixés:autour du Soleil, avoir une masse suffisante pour adopter une forme sphérique, et avoir nettoyé son orbite des débris. Pluton remplit les deux premiers, mais pas le troisième, car il partage sa zone avec d'autres objets de la. Pourtant, des opposants notent que la Terre et Jupiter côtoient aussi des astéroïdes, remettant en cause la cohérence de cette règle.Jared Isaacman, entrepreneur milliardaire et astronaute privé, est devenu administrateur de la NASA en décembre 2025. Interrogé par le sénateur Jerry Moran, il a affirmé faire partie du camp "make Pluto a planet again". Il a ajouté que son équipe prépare des documents pour relancer le débat au sein de la communauté scientifique, afin de redonner à l'américain Clyde Tombaugh, découvreur de Pluton, la reconnaissance qu'il mérite selon lui.Cependant, le pouvoir de décision revient à l'UAI, une organisation mondiale d'astronomes professionnels. La NASA ne peut qu'encourager la discussion, sans imposer un changement. Jared Isaacman l'a reconnu, précisant vouloir "escalader" le sujet auprès des scientifiques. L'UAI reste seule juge pour redéfinir ce qu'est une planète.En juillet 2015, la sonde New Horizons de la NASA a survolé Pluton pour la première fois, révélant un monde étonnamment diversifié avec des montagnes et des glaciers d'azote. Malgré ces images spectaculaires, l'UAI n'a pas revu sa décision. Reste à savoir si l'engagement public du chef de la NASA pourra cette fois faire pencher la balance. Le débat reste ouvert, et les partisans d'une réintégration espèrent que de nouvelles preuves parviendront à convaincre l'UAI.Cette vaste région du Système solaire, située au-delà de l'orbite de Neptune, s'étend de 30 à 50 unités astronomiques du Soleil. Elle contient des milliards d'objets glacés, dont des comètes, des astéroïdes et des planètes naines comme Pluton. Découverte dans les années 1990, la ceinture de Kuiper a transformé notre compréhension du Système solaire externe. On estime qu'elle renferme plus de 100 000 objets de plus de 100 km de diamètre. Pluton en est le représentant le plus connu, mais d'autres mondes comme Éris, Hauméa ou Makémaké y résident également, considérés comme des vestiges de la formation du Système solaire.La présence de nombreux objets de taille planétaire a conduit l'UAI à définir la catégorie des "planètes naines", distincte des "planètes", et dont Pluton est le prototype. L'exploration par Newen 2015 a montré que Pluton possède uneactive, avec des glaciers d'azote et peut-être unsouterrain. Ces découvertes renforcent l'idée que la distinction entre planète etreste un sujet discuté.