Un pendule dans le vent, ça bouge énormément

Figure: Schéma du dispositif expérimental et distribution des temps d'attente (τ) pour observer les transitions entre les deux branches, dominées par la trainée ou la portance, en fonction du sinus (En mathématiques, les fonctions trigonométriques sont des fonctions d'angle importantes pour...) angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts...) énergie cinétique (L'énergie cinétique (aussi appelée dans les anciens écrits vis viva, ou force vive) est...) statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon....)

© Nicolas Plihon, LPENSL.

Voir la vidéo sur la chaine du GDR Turbulence

Référence:

Sous l'action du vent, un objet tel qu'un arbre ou un avion, peut être soumis à des évènements soudains et parfois dommageables dont l'origine n'est pas toujours clairement identifiée. En étudiant les transitions d'un simple pendule sous l'action d'unrégulier, les chercheuses et les chercheurs démontrent qu'elles obéissent à unede la famille des statistiques extrêmes, c'est-à-dire dues à des évènements rares mais intenses.Unsous l'action du vent est soumis à des forces aérodynamiques qui sont lade portance, celle qui fait voler les avions, et la force de trainée, qui caractérise la résistance de l'. Des tourbillons apparaissent dans le sillage de l'objet, créant des fluctuations importantes de ces forces et pouvant générer des comportements soudains. Ainsi, un simplecirculaire soumis à un vent régulier possède deux positions stables en raison des équilibres entre sonet les forces de portance et de trainée, mais subit des transitions soudaines entre ces deux positions en raison de leurs fluctuations1.En observant sur des temps longs le mouvement d'un tel pendule et en analysant ces transitions de façon statistique, les physiciennes et les physiciens ont montré que leur statistique était similaire à celle de la transition vers laobservée dans le cas d'undans un tuyau, à savoir régies par des évènements rares et intenses. Ils posent ainsi le système canonique duencomme un paradigme étonnamment simple pour la compréhension des lois statistiques de phénomènes dits extrêmes. Ce travail a été effectué par des chercheurs du Laboratoire de LPENSL , CNRS/ ENS Lyon) et publié dans lesPour réaliser cette étude, un système entièrement automatisé a été mis au, afin de contrôler la position initiale du pendule, au choix sur l'une des deux branches stables (branche dominée par la portance ou branche dominée par la trainée) en fonction de ladu vent, puis de détecter de manièrel'occurrence d'une transition d'une branche vers l'autre par un suivi précis de sa position angulaire, et enfin de ramener le pendule sur la branche initiale.En répétant un tel cycle des milliers de fois (ce qui correspond à plusieurs semaines d'expérimentation) il est possible de caractériser très précisément les lois statistiques régissant ces transitions. L'étude est particulièrement complexe car les transitions se produisent de manière aléatoire, avec des temps d'attente pouvant varier de quelques secondes à plusieurs. Grâce à cette, les chercheurs ont ensuite construit une modélisation des statistiques de transition du pendule à partir d'une analogie conceptuelle avec un grand problème de la: la transition vers la turbulence.De manière remarquable, il a été notamment observé que les fluctuations du couple exercé par les forces aérodynamiques sur le pendule obéissaient à une distribution de Gumbel, bien connue dans la famille des statistiques dites extrêmes. Cette étude indique aussi que les transitions observées sur le pendule ne sont pas déclenchées par des évènements exceptionnels provenant du vent appliqué mais auto-induites par des événements tourbillonnaires exceptionnels naissant dans son propre sillage. L'étape suivante est de visualiser le sillage du pendule de façon tridimensionnelle et résolue en temps, et d'utiliser ce système simple de pendule pour développer des protocoles dede sa position, avec de potentielles applications en aérodynamique où ces phénomènes de tourbillons de sillage sont bien connus.Rare Event-Triggered Transitions in Aerodynamic Bifurcation.A. Gayout , M. Bourgoin et N. Plihon,. Publié le 9 mars 2021.DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.104501 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes hal et arXiv