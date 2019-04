Références publication

Des pétaflops pour l'interaction laser-matière pétawatt



Un nouveau code massivement parallèle, développé par des chercheurs de l'Iramis et leurs partenaires, décrit de manière réaliste l'interaction laser-plasma à ultra-haute intensité, en régime pétawatt. Un guide indispensable pour les prochaines expériences...Laexposée à unà ultra-haute intensité devientet des électrons peuvent y être accélérés à des vitesses relativistes en quelques attosecondes (10^-18 s) seulement ! Une nouvelle, fortement non linéaire et hors équilibre, se révèle ainsi à mesure que laet la qualité des lasers à impulsions ultra-courtes augmente.Or le passage du térawatt (10^12 W) au pétawatt (10^15 W) n'est pas sans incidence sur la modélisation de ces phénomènes. Les codes Particle in Cell utilisés jusqu'à présent ne permettent plus de décrire les nouveaux régimes pétawatt d'laser-plasma. En effet, les nombreux artefacts numériques qui apparaissent ne peuvent plus être éliminés en augmentant la résolution des calculs.Des chercheurs ont donc développé une nouvelle génération de codes, utilisant des solveurs plus précis et massivement parallèles, pouvant gérer jusqu'à unde coeurs, et ont pu l'exploiter à trèssur la machinede 10 pétaflops (floating-point operations per second), à Argonne National Laboratory (États-Unis). À résolution identique, ils calculent une interaction laser-solide 500 fois plus rapidement que précédemment.Des simulations en régime pétawatt réalisées avec ce code révèlent des phénomènes inédits en térawatt: une impulsion laser réfléchie sur unesolide ("plasma") est 500 fois plus intense qu'attendu. Ce gain s'explique par lad'un effet Doppler dû au plasma oscillant (× 5) et d'une focalisation par uneadditionnelle du miroir plasma (× 100).Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le(États-Unis).