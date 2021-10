Photovoltaïque: de nouvelles alternatives pour des conducteurs transparents

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

vanadium (Le vanadium est un élément chimique, de symbole V et de numéro atomique 23.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)



© Alexis Boileau

télévision (La télévision est la transmission, par câble ou par ondes radioélectriques, d'images ou de...)

téléphone (Le téléphone est un système de communication, initialement conçu pour transmettre la voix...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)

lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du spectre...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins...)

indium (L'indium est un élément chimique, de symbole In et de numéro atomique 49. C'est un...)

croûte terrestre (La croûte terrestre est la partie superficielle et solide du matériau dont est faite la Terre....)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

transparence (Un matériau ou un objet est qualifié de transparent lorsqu'il se laisse traverser par la...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

Référence:

Contacts:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Pour extraire les charges électriques produites dans les cellules photovoltaïques, on emploie une électrode transparente à la lumière visible pour que celle-ci puisse atteindre les matériaux photoactifs. Pour remplacer l'oxyde d'indium-étain (ITO) actuellement utilisé, trop coûteux, les scientifiques du CRISMAT et CIMAP (CNRS / Normandie/ ENSICAEN / UNICAEN), ISCR (CNRS/ Université de Rennes), GEMaC et ILV (CNRS/ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Université Paris-Saclay), P' (CNRS/ Université de Poitiers-ENSMA SP2MI), proposent de le remplacer par des oxydes transparents conducteurs à base dedéposés sur des2D qui présentent des performances comparables à celles de l'ITO. Résultats à retrouver dans la revueEcrans de, tablettes,portables, cellules photovoltaïques, tous fonctionnent avec des matériaux conducteurs qui assurent ledes charges électriques. De plus, pour ces applications, ils doivent être transparents à la, ce qui limite considérablement lede candidats conducteur transparent potentiels !L'd'indium-étain (ITO), actuellement largement utilisé pour jouer ce rôle, implique une importante consommation d'à l'échelle industrielle, élément chimique coûteux car relativement rare dans la. Les chercheurs proposent ainsi de le remplacer par des pérovskites d'oxydes transparents conducteurs à base de vanadium - vanadates -, élément bien plus abondant. Cependant ces matériaux doivent être cristallisés afin d'être transparents à lavisible, et présenter des propriétés de transport électrique ce qui est difficile à obtenir surPour cela, ils ont sélectionné des nanofeuillets d'oxydes transparents qui vont recouvrir les supports en verre par simple trempage dans une solution, àambiante c'est-à-dire dans des conditions douces. Ces matériaux 2D, qui ont les mêmes paramètres cristallographiques dans le plan que les pérovskites vont ainsi servir à la germination des vanadates à relativement basse température, ce qui permet d'obtenir un dépôt homogène, d'épaisseur contrôlée, transparent à la lumière visible, présentant des propriétés de conduction électrique etcomparables à celles de l'ITO.Résultat publié dans la revuequi pourrait rapidement intéresser les acteurs duindustriel.Alexis Boileau,Simon Hurand,Florent Baudouin,Ulrike Lüders,Marie Dallocchio,Bruno Bérini,Aimane Cheikh,Adrian David,Fabien Paumier,Thierry Girardeau,Philippe Marie,Christophe Labbé,Julien Cardin,Damien Aureau,Mathieu Frégnaux,Maryline Guilloux-Viry,Wilfrid Prellier,Yves Dumont,Valérie Demange & Arnaud Fouchet.Highly Transparent and Conductive Indium-Free Vanadates Crystallized at Reduced Temperature on Glass Using a 2D Transparent Nanosheet Seed Layer2021- Arnaud Fouchet -au Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux (CNRS / Normandie Université / Ensicaen / UNICAEN) - arnaud.fouchet at ensicaen.fr- Wilfrid Prellier - Chercheur au Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux - wilfrid.prellier at ensicaen.fr- Valérie Demange - Chercheuse à l'des sciences chimiques de Rennes (CNRS/ Université de Rennes) - valerie.demange at univ-rennes1.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut dedu- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr