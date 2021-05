La plus petite cellule solaire au monde développée à l'Université de Sherbrooke

La postdoctorante Gwenaëlle Hamon et le professeur Abdelatif Jaouad font partie de l'équipe qui a contribué au succès de la thèse de Pierre Albert (à droite).

Photo: Martin Blache - UdeS

De meilleures performances



La plus petite cellule conçue au 3IT est plus de 250 fois plus petite que les cellules à concentration et 100 000 fois plus petite que les cellules conventionnelles. On la voit ici (petit point noir) en dessous d'une cellule utilisée au parc (Un Parc est un terrain naturel enclos,[1] formé de bois ou de prairies, dans lequel ont été...)

Une technologie certifiée



L'efficacité maximale certifiée par le laboratoire Fraunhofer ISE, en Allemagne, est de 33,8 %, résultat qui est impressionnant considérant la taille minuscule de la cellule solaire.

Photo: Martin Blache - UdeS

L'UdeS dans la bonne direction

À propos du LN2

Dans le cadre de sa thèse en cotutelle, Pierre Albert, avec l'équipe de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) et du Laboratoire CNRS-LN2, en collaboration avec le laboratoire CNRS-IMS à Bordeaux, a fabriqué la plus petite cellule solaire multi-jonctions complète audans les laboratoires de l'. Pour la deuxième fois cette, l'équipe voit ses résultats publiés dans la prestigieuse revue" avance Pierre Albert, bien fier de cet accomplissement.Les travaux duconstituent un élément clé pour le développement de technologies photovoltaïques à concentration miniaturisées.En effet, la plus petite cellule conçue au 3IT a une taille d'environ 0,09 millimètre, ce qui est plus de 250 fois plus petit que les cellules à concentration et 100 000 fois plus petit que les cellules conventionnelles, comme celles utilisées au parc solaire de l'UdeS, et pourtant, son efficacité dépasse les 30 % sous concentration.Quels sont les avantages d'une cellule à concentration si petite qu'elle est à peine visible à l'oeil nu ? La dissipation, la diminution des pertes électriques et la durée de, principalement., indique M. Albert. Par "assez grandes dimensions", il fait référence à des cellules d'à peine quelques millimètres carré, mais pour les équipes dedu domaine, c'est déjà grand, et ça cause plusieurs problèmes liés à la dissipation thermique.- Pierre AlbertIl ajoute que les technologies du photovoltaïque doivent fonctionner des dizaines d'années pour être rentables. C'est pourquoi l'étude de lades cellules était également au coeur dugrâce à la cotutelle avec l', dont le Laboratoire de l'Intégration duau Système (IMS) est spécialiste des questions de fiabilité de ce type de dispositif.L'équipe de recherche a pris la décision de faire évaluer la performance de la cellule au laboratoire Fraunhofer ISE, en Allemagne, un des seuls au monde qui certifie les mesures d'efficacité., croit Pierre Albert, soulignant que l'efficacité maximale certifiée par le laboratoire est de 33,8 %.En avril dernier, lors de la conférence CPV-17, qui est une référence dans le domaine de l'à concentration photovoltaïque, l'équipe du LN2 a constaté que les cellules de petites dimensions représentent uneempruntée par de nombreuses équipes de recherche à travers le monde., partage M. Albert. Il tient à souligner quecela a étépossible grâce à la collaboration entre le LN2, le Laboratoire IMS en France et le SUNLAB de l'd'Ottawa, et au soutien financier de Stace, du CRSNG et de Prompt.Soulignons également l'apport des coauteurs, soit Abdelatif Jaouad, Gwenaëlle Hamon, Maïté Volatier, Vincent Aimez (directeur) et Maxime Darnon, du 3IT/LN2, Christopher E. Valdivia et Karin Hinzer, de l'Université d'Ottawa, ainsi que Yannick Deshayes et Laurent Béchou (codirecteur), du côté de l'Université de Bordeaux.Le Laboratoire nanotechnologies et nanosystèmes (LN2) est un laboratoire international commun entre le Centre national de la(CNRS), l'Université de Sherbrooke, l'national des sciences appliquées (INSA) de Lyon, l'École Centrale de Lyon et l'Université Grenoble-Alpes.