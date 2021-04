Physique des particules: les muons nous mèneront-ils vers une nouvelle physique ?

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes...)

débat (Un débat est une discussion (constructive) sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à l'avance,...)



Évocation du calcul de l'effet de la polarisation du vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.) magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces...) muon (Le muon est, selon le modèle standard de physique des particules, le nom donné à...) toupie ( Une toupie est un jouet destiné à tourner sur lui-même le plus longtemps possible, en...) aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le...) champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...) trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...) moment magnétique (En magnétostatique, soit une distribution de courants permanents à support compact de volume V.) pavage (Un pavage (ou dallage) est une partition d'un espace (généralement un espace euclidien comme le...) carré (Un carré est un polygone régulier à quatre côtés. Cela signifie que ses...)

© Dani Zemba, Pennsylvania State University.

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des...)

milliard (Un milliard (1 000 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

Bibliographie:

Michel Davier (Michel Davier est un physicien français (né le 6 mars 1942).)

Contacts:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

in2p3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de...)

Notes:

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer,...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

physique théorique (La physique théorique est la branche de la physique qui étudie l’aspect théorique des lois...)

High Performance Computing (Un superordinateur (ou supercalculateur) est un ordinateur conçu pour atteindre les plus hautes...)

Jean Zay (Jean Zay est un homme politique français, né à Orléans (Loiret) le 6 août...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les muons, des particules cousines des électrons, font tourner la tête des physiciens depuis plus de 10 ans: la mesure expérimentale de leurs propriétés magnétiquesdiverge en effet de la théorie. Peut-être à cause de particules ou de forces inconnues ? Un nouveau calcul théorique de ce, impliquant notamment des physiciens duet publié dans la revue Nature, réduit l'écart avec la mesure. Mais len'est pas clos pour autant.Depuis plus de 10 ans, la mesure des propriétés magnétiques du muon (une sorte de cousin éphémère de l'électron) est en désaccord avec les prédictions théoriques, suggérant une possible lacune du modèle standard de laet laissant entrevoir uneplus exotique. Ce 7 avril 2021 est dévoilé le premier résultat de l'expérience "Muon g-2" de Fermilab , qui mesure l'une de ces propriétés du muon appelée "moment magnétique".Si la France ne participe pas directement à cette expérience, une équipe du CNRSa joué un rôle déterminant dans le calcul de la prédiction théorique choisie comme référenceet sans laquelle aucune conclusion n'est possible. Pour déterminer la contribution, dite de polarisation hadronique du vide, qui limite actuellement la précision du calcul, cette équipe utilise des mesures effectuées auprès de collisionneurs électron-positon. Cette approche exacte, dépendant seulement de la précision des mesures, a étéet améliorée par cette équipe depuis plus de 20 ans, conduisant au désaccord avec la mesure expérimentale du moment magnétique du muon.Une méthodea été récemment suivie par une autre équipe comprenant des chercheurs du CNRS, qui révèle dansle résultat de son calcul de cette contribution. Or, il réduit l'écart avec la valeur expérimentale connue jusqu'ici. Le modèle standard n'a donc peut-être pas dit son dernier mot ! Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont calculé cette contribution, c'est-à-dire en ne faisant appel qu'aux équations du modèle standard, sans paramètre supplémentaire. Avec environ unde variables, plusieurs supercalculateurs européens massivement parallèlesont été nécessaires pour relever cet énorme défi. Pour la première fois, un tel calcul rivalise en précision avec l'approche de référence qui donne des valeurs du moment magnétique du muon plus éloignées de la valeur mesurée.Pour trancher définitivement, il faudra attendre que le résultat de ce calcul théorique soit confirmé par d'autres équipes et comprendre d'où viennent les différences entre les deux approches théoriques. C'estque les équipes du CNRS relèvent actuellement ce défi. Leur espoir, en combinant les approches, est d'obtenir une nouvelle prédiction théorique de référence suffisamment précise pour décider du sort du modèle standard dans quelques années, lors de la publication des résultats définitifs de l'expérience "Muon g-2" du Fermilab et d'une expérience ayant des objectifs similaires, menée au Japon.The anomalous magnetic moment of the muon in the Standard Model,T. Aoyama et al. (dontet Laurent Lellouch),, 3 décembre 2020.DOI: 10.1016/j.physrep.2020.07.006 Leading hadronic contribution to the muon magnetic moment from lattice QCD,Sz. Borsanyi, Z. Fodor, J. N. Guenther, C. Hoelbling, S. D. Katz, L. Lellouch, T. Lippert, K. Miura, L. Parato, K. K. Szabo, F. Stokes, B. C. Toth, Cs. Torok, L. Varnhorst., 8 avril 2021.DOI: 10.1038/s41586-021-03418-1 - Michel Davier -Paris-Saclay - davier at lal..fr- Laurent Lellouch - Chercheur CNRS - lellouch at cpt.univ-mrs.fr- Véronique Etienne - Attachée de presse CNRS - veronique.etienne at cnrs.fr1 - Mesure effectuée au Brookhaven National Laboratory (États-Unis) entre 1997 et 2001.2 - Le modèle standard de la physique des particules est laqui décrit les particules élémentaires et leurs interactions.3 - Le groupe DHMZ, composé de Michel Davier (IJCLab CNRS/Université Paris-Saclay), Andreas Hoecker (CERN, Genève), Bogdan Malaescu (LPNHE, CNRS/Sorbonne Université) et Zhiqing Zhang (IJCLab), a publié 10 articles de référence sur le sujet, cités plus de 3000 fois.4 - La valeur théorique de référence utilisée par l'expérience "Muon g-2" a été obtenue en confrontant les résultats des différents groupes travaillant sur ce sujet dans leet publiée dans Physics Reports en 2020. Elle est très proche de la dernière valeur publiée par le groupe DHMZ en 2019.5 - Outre l'équipe de Laurent Lellouch au Centre de(CNRS/Aix-Marseille Université/Université de Toulon) en France, la collaboration "Budapest-Marseille-Wuppertal" implique l'Université Eötvös Loránd (Hongrie), l'Université de Wuppertal et le Forschungszentrum Jülich (Allemagne), ainsi que la Pennsylvania State University (États-Unis).6 - Ceux du Forschungszentrum Jülich, du Leibniz Supercomputing Centre München, duCenter Stuttgart en Allemagne ; Turing età l'du développement et des ressources en(Idris) du CNRS et Joliot-Curie au Très grand centre de calcul (TGCC) du CEA en France, via le Grand équipement national de calcul intensif (Genci).